Антимонопольний комітет України перевірить продаж квитків на фінал "Євробачення-2017"
Про це повідомив старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець, який подав заяву.
За словами Кравця, при продажу квитків на конкурс разом з номінальною ціною квитка стягувалися додаткові кошти.
Адвокат підкреслив, що "настільки цинічне порушення" антимонопольного законодавства, яке "полягає у встановленні плати за послугу, від якої не можна відмовитися через монопольний продаж квитків на конкурс "Євробачення", не повинно "залишитися непоміченим". Він додав, що люди, "які придумали настільки "геніальну" схему" і "підірвали довіру до України", не повинні залишитися "безкарними".
Нагадаємо, міжнародний конкурс "Євробачення-2017" проходив в Києві з 9 по 13 травня за участю 42 країн.
Дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.
Близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.
У травні повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особисто звернеться до всіх контролюючих органів щодо перевірки всіх закупівель на Євробачення-2017
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