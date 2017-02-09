Антимонопольний комітет України перевірить продаж квитків на фінал "Євробачення-2017"

При продажу квитків на конкурс разом з номінальною ціною квитка могли стягуватися додаткові кошти

Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу з приводу порушень під час продажу квитків на фінал конкурсу "Євробачення-2017".

Про це повідомив старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець, який подав заяву.

За словами Кравця, при продажу квитків на конкурс разом з номінальною ціною квитка стягувалися додаткові кошти.

Адвокат підкреслив, що "настільки цинічне порушення" антимонопольного законодавства, яке "полягає у встановленні плати за послугу, від якої не можна відмовитися через монопольний продаж квитків на конкурс "Євробачення", не повинно "залишитися непоміченим". Він додав, що люди, "які придумали настільки "геніальну" схему" і "підірвали довіру до України", не повинні залишитися "безкарними".

Нагадаємо, міжнародний конкурс "Євробачення-2017" проходив в Києві з 9 по 13 травня за участю 42 країн.

Дохід від продажу квитків на міжнародний конкурс Євробачення-2017 склав 72,506 млн гривень.

Близько двох тисяч квитків на Євробачення-2017 у Києві продали на неіснуючі або непридатні для перебування місця.

У травні повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особисто звернеться до всіх контролюючих органів щодо перевірки всіх закупівель на Євробачення-2017