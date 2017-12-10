Антимонопольний комітет взявся за ринок скрапленого газу
Полюхович розповів про основні проблеми функціонування ринку скрапленого газу та можливі шляхи їх врегулювання.
"Станом на сьогодні ринок скрапленого газу функціонує у складних умовах. Імпортозалежність, недостатня розвиненість інфраструктури, "тіньова" реалізація та зростання кількості незаконних газових модулів безумовно впливають на цінову ситуацію на ринку", - заявив державний уповноважений комітету Валерій Полюхович під час конференції "LPGUkraine international conference 2017", інформує Економічна правда.
Водночас, за його словами, з огляду на стабільне зростання споживчого попиту на скраплений газ, не виключений вплив і суб’єктивних чинників на ціноутворення, зокрема, внаслідок можливої координації конкурентної поведінки між учасниками ринку.
"Наразі Комітет здійснює збір та аналіз доказів у справі за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу, в тому числі шляхом проведення виїзних позапланових перевірок учасників ринку", - підсумував державний уповноважений.
Нагадаємо, роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини з 28 по 29 вересня продовжили зростання.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.
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