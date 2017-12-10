Антимонопольний комітет взявся за ринок скрапленого газу

З огляду на стабільне зростання споживчого попиту на скраплений газ, не виключений вплив і суб’єктивних чинників на ціноутворення

Антимонопольний комітет України здійснює збір та аналіз доказів у справі за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу.

Полюхович розповів про основні проблеми функціонування ринку скрапленого газу та можливі шляхи їх врегулювання.

"Станом на сьогодні ринок скрапленого газу функціонує у складних умовах. Імпортозалежність, недостатня розвиненість інфраструктури, "тіньова" реалізація та зростання кількості незаконних газових модулів безумовно впливають на цінову ситуацію на ринку", - заявив державний уповноважений комітету Валерій Полюхович під час конференції "LPGUkraine international conference 2017", інформує Економічна правда.

Водночас, за його словами, з огляду на стабільне зростання споживчого попиту на скраплений газ, не виключений вплив і суб’єктивних чинників на ціноутворення, зокрема, внаслідок можливої координації конкурентної поведінки між учасниками ринку.

"Наразі Комітет здійснює збір та аналіз доказів у справі за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу, в тому числі шляхом проведення виїзних позапланових перевірок учасників ринку", - підсумував державний уповноважений.

Нагадаємо, роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини з 28 по 29 вересня продовжили зростання.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав таку ситуацію "змовою та диверсією проти України" і доручив профільним міністерствам і відомствам розібратися з ситуацією на ринку скрапленого газу та вжити заходів щодо зниження вартості палива.