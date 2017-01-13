Антиросійські санкції майже не мають впливу на економіку ЄС, - Єврокомісія

Обмеження діятимуть, поки Росія не виконає в повному обсязі Мінські угоди

Введені Євросоюзом економічні секторальні санкції стосовно Росії у відповідь на агресію проти України дають мінімальний вплив на економіку самого блоку європейських країн.

"Щодо конкретного впливу я можу сказати, що він є мінімальним на економіки країн-членів", - наголосила представник Єврокомісії, - заявила представник Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє "Укрінформ".

У грудні ЄС продовжив антиросійські санкції на наступні півроку: вони діятимуть до 31 липня 2017 року.

Згідно з політичним рішенням ЄС, санкції будуть діяти доти, поки Росія не виконає в повному обсязі Мінські угоди.

Раніше IPress.ua повідомляв, що лідер "Народного фронту"Арсеній Яценюк заявив, що ініціатива сенаторів США про всеосяжні та галузеві санкції проти Кремля – новий рівень санкційної політики.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що санкції Заходу проти Росії за окупацію Криму мають зберігатися, доки РФ не звільнить півострів.