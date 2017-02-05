CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Антитерористичні рейди у Франції: затримані п'ятеро осіб
Арешти проводилися в межах розслідування теракту
Фото: afp.com
Про це повідомляє The Local France.
"Поліція здійснила арешти у вівторок вранці в Роані в центральній частині Франції, а також в Руані і Вільнев-д'Аску на півночі", – йдеться в повідомленні.
Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю, повідомила газета Le Parisien.
Арешти проводилися в межах розслідування теракту, якого саме, не уточнюється.
Нагадаємо, 20 квітня в центрі Парижа був убитий поліцейський і ще двоє поліцейських були серйозно поранені. Нападника застрелили.
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