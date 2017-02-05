Антитерористичні рейди у Франції: затримані п'ятеро осіб

У трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в межах антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.

Про це повідомляє The Local France.

"Поліція здійснила арешти у вівторок вранці в Роані в центральній частині Франції, а також в Руані і Вільнев-д'Аску на півночі", – йдеться в повідомленні.

Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю, повідомила газета Le Parisien.

Арешти проводилися в межах розслідування теракту, якого саме, не уточнюється.

Нагадаємо, 20 квітня в центрі Парижа був убитий поліцейський і ще двоє поліцейських були серйозно поранені. Нападника застрелили.