Антиукраїнська політика окремих радикальних сил в Європі - неприпустима, - Яценюк
Арсеній Яценюк підкреслив, що окремий блок резолюції з'їзду партії "Народний фронт" стосується боротьби з тероризмом, кібербезпеки, захисту інформаційно-культурного простору України, розширення захисту державної мови, продовження політики декомунізації, відновлення історичної пам'яті та утвердження національної ідентичності, пише прес-служба "Народного фронту".
Він нагадав, який складний процес історичного примирення пройшли Україна та Польща: "Скільки було покладено зусиль між нашими народами, скільки було зроблено президентами і урядами".
Він звернувся до сусідів України з Європейського Союзу - Польщі, Угорщини, Румунії: "Не можна використовувати національні травми, травми на серці кожної нашої нації в своїх вузькопартійних політичних інтересах. Неприпустимою є політика ізоляціоналізму, радикального націоналізму і неприпустимою є антиукраїнська політика окремих радикальних сил в Європі".
Раніше Яценюк закликав країни НАТО відновити переговори і підписати план дій щодо членства України в Альянсі. Також чиновник переконаний, що ЄС має надати чіткий план для набуття членства України в Євросоюзі.
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