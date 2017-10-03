Антиукраїнські настрої у Польщі поширювали на гроші Росії, - Gazeta Wyborcza

У Польщі Росія фінансувала проведення антиукраїнських мітингів польських націоналістів через посередника-білоруса Олександра Усовського.

За даними авторитетного польського видання Gazeta Wyborcza, Усовський повинен був отримати від Росії 100 тис євро на фінансування груп. Це перша конкрента сума, яка стала відома завдяки українським хакерським групам CyberHunta і Cyber Alliance, після злому хакерами електронної пошти Усовського.

"Викрадені українськими хакерами дані стали першим конкретним доказом, що Росія проводить в Польщі антиукраїнські операції, а її союзниками, як і в Західній Європі, стали праві радикали", - пише видання.

Білорус листувався з російським депутатом і директором Інституту країн СНД Костянтином Затуліним. Усовський запевняв його, що може не тільки поширювати проросійську пропаганду, але і ефективно "вбити клин між Польщею і Україною".

Сам Затулін підтвердив Gazeta Wyborcza, що контактував з білорусом, але запевняє, що гроші йому не давав. Видання зазначає, що російський чиновник може говорити правду.

Оскільки з викрадених хакерами листів випливає, що Усовському з 2014 році платили люди з оточення російського олігарха Костянтина Малофєєва, якого раніше звинувачували у фінансуванні сутичок у Криму навесні 2014 році, а також бойовиків на Сході України. Видання пише, що люди Малофєєва заплатили Усовському 100 тис євро. З них $20,5 тис він одразу витратив на покупку автомобіля. Вкрадене листування свідчить, що це була частина умови співпраці з російською стороною. Інші гроші пішли на оплату акції радикалів в Центральній Європі.

Білорус організував кілька демонстрацій в Польщі, у яких взяли участь по 100 осіб. На це він витратив 13,5 тис євро. У цю суму входить також організація прес-конференцій. Усовський постійно надсилав звіти Росії про витрати. З одного з таких документів зрозуміло, що 23 серпня 2014 року йому вдалося організувати демонстрацію перед посольством України у Варшаві. В акції під гаслом "Зупиніть українську агресію на Донбасі" взяли участь 70 чоловік. Заявку на його проведення подавала партія "Самооборона", яка в 2006-2007 роках входила у правлячу коаліцію разом із "Правом і Справедливістю".

6 вересня 2014 року у Варшаві, Жешуві та Любліні Усовський профінансував демонстрацію під гаслом "Стоп війні в Україні! Стоп злочинам бандерівців!". У ній взяла участь націоналістична організація "Табір Великої Польщі" та "Всесвітній конгрес кресів". Демонстрації пройшли під посольством України, а також у будівлі Сейму.

Усовський також домігся розміщення статей в пресі про організовані ним акції, а також опублікував кілька відео на YouTube.

Він успішно співпрацював з Матеушем Піскорським, який заснував відверто проросійську партію "Zmiana". Отримував російські гроші через білоруса. Вони обговорювали подальші антиукраїнські акції, а також реакцію на них з Москви. Усовський навіть надіслав Піскорському відео, на якому проросійські терористи з Донбасу дякують йому за підтримку та антиукраїнську діяльність. Наступна їхня зустріч повинна була відбутися в травні 2016 року, але так і не відбулася.

Нагадаємо, що польські спецслужби заарештували Піскорського за шпигунства на користь Росії проти Польщі.

Нещодавно, у польському Перемишлі 10 грудня учасник "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, викрикнув "Смерть українцям". Демонстрація проходила під патронатом мера міста. Згодом учаснику маршу було офіційно пред'явлено звинувачення.