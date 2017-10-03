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Антиукраїнські настрої у Польщі поширювали на гроші Росії, - Gazeta Wyborcza

Усовський організував 6 вересня 2014 року у Варшаві демонстрацію
У Польщі Росія фінансувала проведення антиукраїнських мітингів польських націоналістів через посередника-білоруса Олександра Усовського.
Антиукраїнські настрої у Польщі поширювали на гроші Росії, - Gazeta Wyborcza Фото: wyborcza.pl

За даними авторитетного польського видання Gazeta Wyborcza, Усовський повинен був отримати від Росії 100 тис євро на фінансування груп. Це перша конкрента сума, яка стала відома завдяки українським хакерським групам CyberHunta і Cyber Alliance, після злому хакерами електронної пошти Усовського.

"Викрадені українськими хакерами дані стали першим конкретним доказом, що Росія проводить в Польщі антиукраїнські операції, а її союзниками, як і в Західній Європі, стали праві радикали", - пише видання.

Білорус листувався з російським депутатом і директором Інституту країн СНД Костянтином Затуліним. Усовський запевняв його, що може не тільки поширювати проросійську пропаганду, але і ефективно "вбити клин між Польщею і Україною".

Сам Затулін підтвердив Gazeta Wyborcza, що контактував з білорусом, але запевняє, що гроші йому не давав. Видання зазначає, що російський чиновник може говорити правду.

Оскільки з викрадених хакерами листів випливає, що Усовському з 2014 році платили люди з оточення російського олігарха Костянтина Малофєєва, якого раніше звинувачували у фінансуванні сутичок у Криму навесні 2014 році, а також бойовиків на Сході України. Видання пише, що люди Малофєєва заплатили Усовському 100 тис євро. З них $20,5 тис він одразу витратив на покупку автомобіля. Вкрадене листування свідчить, що це була частина умови співпраці з російською стороною. Інші гроші пішли на оплату акції радикалів в Центральній Європі.

Білорус організував кілька демонстрацій в Польщі, у яких взяли участь по 100 осіб. На це він витратив 13,5 тис євро. У цю суму входить також організація прес-конференцій. Усовський постійно надсилав звіти Росії про витрати. З одного з таких документів зрозуміло, що 23 серпня 2014 року йому вдалося організувати демонстрацію перед посольством України у Варшаві. В акції під гаслом "Зупиніть українську агресію на Донбасі" взяли участь 70 чоловік. Заявку на його проведення подавала партія "Самооборона", яка в 2006-2007 роках входила у правлячу коаліцію разом із "Правом і Справедливістю".

6 вересня 2014 року у Варшаві, Жешуві та Любліні Усовський профінансував демонстрацію під гаслом "Стоп війні в Україні! Стоп злочинам бандерівців!". У ній взяла участь націоналістична організація "Табір Великої Польщі" та "Всесвітній конгрес кресів". Демонстрації пройшли під посольством України, а також у будівлі Сейму.

Усовський також домігся розміщення статей в пресі про організовані ним акції, а також опублікував кілька відео на YouTube.

Він успішно співпрацював з Матеушем Піскорським, який заснував відверто проросійську партію "Zmiana". Отримував російські гроші через білоруса. Вони обговорювали подальші антиукраїнські акції, а також реакцію на них з Москви. Усовський навіть надіслав Піскорському відео, на якому проросійські терористи з Донбасу дякують йому за підтримку та антиукраїнську діяльність. Наступна їхня зустріч повинна була відбутися в травні 2016 року, але так і не відбулася.

Нагадаємо, що польські спецслужби заарештували Піскорського за шпигунства на користь Росії проти Польщі.

Нещодавно, у польському Перемишлі 10 грудня учасник "Маршу орлят перемиських і львівських", що відбувся під патронатом мера міста, викрикнув "Смерть українцям". Демонстрація проходила під патронатом мера міста. Згодом учаснику маршу було офіційно пред'явлено звинувачення.

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10 03 2017 12:33
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