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Антиукраїнські санкції Росії торкнуться 360 підприємств та 50 осіб, - РосЗМІ

Незабаром відповідний документ надійде на підпис прем'єр-міністру Росії
Уряд РФ завершує підготовку проекту постанови, яке введе в дію спецзаходи Росії стосовно низки українських компаній та фізичних осіб у відповідь на антиросійські санкції, введені Україною.
Антиукраїнські санкції Росії торкнуться 360 підприємств та 50 осіб, - РосЗМІ Фото: inforesist.org

Російське видання з посиланням на свої джерела в уряді повідомляє, що незабаром відповідний документ, що торкнеться близько 360 українських підприємств і більш як 50 фізосіб, надійде на підпис прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.

"Найближчим часом документ буде переданий на підпис голові уряду, а після підписання - опублікований", - зазначає ТАСС з посиланням на власне джерело.

Співрозмовник не розкрив персональний склад громадян України, які потрапили в списки.

За його словами, "там буде багато цікавих відкриттів для громадян України, які побачать, що деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, в тому числі на відносини між двома країнами і народами, а також їх оточення не проти при цьому заробити на цих самих відносинах".

Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Нагадаємо, що 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.

Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.

У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.

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30 10 2018 19:49
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