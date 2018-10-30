Антиукраїнські санкції Росії торкнуться 360 підприємств та 50 осіб, - РосЗМІ
Російське видання з посиланням на свої джерела в уряді повідомляє, що незабаром відповідний документ, що торкнеться близько 360 українських підприємств і більш як 50 фізосіб, надійде на підпис прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву.
"Найближчим часом документ буде переданий на підпис голові уряду, а після підписання - опублікований", - зазначає ТАСС з посиланням на власне джерело.
Співрозмовник не розкрив персональний склад громадян України, які потрапили в списки.
За його словами, "там буде багато цікавих відкриттів для громадян України, які побачать, що деякі їхні лідери, які дотримуються радикальних поглядів, в тому числі на відносини між двома країнами і народами, а також їх оточення не проти при цьому заробити на цих самих відносинах".
Президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.
Нагадаємо, що 22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи, які будуть прийняті у відповідь на українські санкції.
Згідно з указом уряд Росії повинен визначити переліки фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовуються санкції, а також визначити сам характер санкцій.
У червні 2018 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо запровадження санкції до 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії.
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