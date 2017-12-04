Відмивання 1,2 млн доларів Януковичем підтвердили в АП

Гроші Манафорту на його рахунок в Америці були переведені не з України і навіть не з Белізу, а з Киргизстану

Американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" Партії регіонів політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Про це йдеться у статті, опублікованій виданням у середу.

Агентство підтвердило платіж Манафорту з белізького офшору Neocom Systems Limited, у якого був рахунок в Киргизстані, про що раніше в статті для УП писав нардеп Сергій Лещенко. Йдеться про суму 750 тисяч доларів.

"AP раніше було не в змозі самостійно перевірити платіж $750 тисяч відправлених в компанію Манафорта, але недавно отримані фінансові звіти відображають отримання Манафортом виплат з цього платежу. Записи показують, що Девіс Манафорт (фірма політтехнолога - ред.) отримала суму від NeoCom Systems на наступний день після дати виставлення рахунку", - сказано у статті.

"Для переведенню Манафорту 750 тисяч доларів був використаний договір між компанією "Davis Manafort" і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, яке зареєстроване в податковому раю на Белізі. При цьому гроші надійшли Манафорту не за політичні консультації, а за нібито... продаж комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниця на суму 750 тисяч доларів. При чому гроші Манафорту на його рахунок в Америці були переведені не з України і навіть не з Белізу, а з Киргизстану", - йшлося в статті Лещенка.

Агентство також знайшло документи, що підтверджують виплату фірмі Манафорта у 2007 році $455 249, що також відображено у "амбарній книці" Партії Регіонів. Як пише агентство, ця виплата була здійснена від компанії Graten Alliance Ltd., яка також була зареєстрована в Белізі, а тепер є неактивною.

"Фінансові звіти недавно отримані The Associated Press підтверджують, що, принаймні $1,2 млн виплат, згаданих у "амбарній книзі" поруч з ім'ям Манафорта були фактично отримані його консалтинговою фірмою в Сполучених Штатах. Вони включають в себе платежі в 2007 і 2009 роках", - сказано у статті.

Вказується, що Манафорт в коментарі агентству не став заперечувати, що його фірма отримувала гроші, проте сказав, що усі фінансові перерахунки є законними.

"Будь-які фінанси, отримані моєю компанією, є законними платежами за надані політконсалтінгові послуги. Я виставляв рахунки своїм клієнтам, і вони оплачували за допомогою банківських переказів", - сказав він.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.