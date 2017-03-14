АП пояснила депутатам БПП, як хвалити Порошенка і критикувати Садового, - ДОКУМЕНТ
Про це пише "Українська правда", посилаючись на документи.
Зокрема, законопроект, яким Порошенко пропонує визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України, пропонують трактувати як натяк олігарху Ігорю Коломойському.
"Законопроект Порошенка - попереджувальний сигнал таким олігархам, як Ігор Коломойський, який має не одне, а три громадянства", - сказано у темнику.
Крім того, законодавча ініціатива повинна свідчити про позицію Президента у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова, який нібито має паспорта трьох країн.
"У разі прийняття законопроекту доведеться визначатися не тільки багатьом політикам, але й тим громадянам України в Закарпатській і Чернівецькій областях, які встигли отримати угорські та румунські паспорти", — йдеться у темнику.
У розрізі теми про підписання ватажком "ДНР" Олександром Захарченко "указу" про встановлення держкордону з Україною, Адміністрація Президента пропонує критикувати мера Львова Андрія Садового.
Розкритикувати пропонують також і позицію Садового щодо акцій із блокування торгівлі з окупованими територіями.
"Правда в тому, що, розпочавши акцію, вони ("Самопоміч") вже не можуть її зупинити - вона вийшла з-під їх контролю. Примітивна маніпуляція емоціями людей, використання біль тих, хто втратив побратимів, призвела до того, що нардепи Садового вже бояться щось сказати всупереч блокувальників", - йдеться у темнику.
"Боїться блокувальників і сам Андрій Садовий, інакше б йому довелося зізнатися, що він використовував їх в своїх інтересах. Тому після переговорів з Президентом Андрій Садовий всіляко намагається пом'якшити враження", - йдеться в посланні АП.
Нагадаємо, Порошенко пропонує автоматично позбавляти українського громадянства за другий паспорт.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану