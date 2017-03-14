АП пояснила депутатам БПП, як хвалити Порошенка і критикувати Садового, - ДОКУМЕНТ

Адміністрація Президента України розіслала темники депутатам від БПП, в яких йдеться про законопроект Порошенка про подвійне громадянство, діяльність російських банків в Україні і блокаду Донбасу.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на документи.

Зокрема, законопроект, яким Порошенко пропонує визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України, пропонують трактувати як натяк олігарху Ігорю Коломойському.

"Законопроект Порошенка - попереджувальний сигнал таким олігархам, як Ігор Коломойський, який має не одне, а три громадянства", - сказано у темнику.

Крім того, законодавча ініціатива повинна свідчити про позицію Президента у справі відстороненого голови ДФС Романа Насірова, який нібито має паспорта трьох країн.

"У разі прийняття законопроекту доведеться визначатися не тільки багатьом політикам, але й тим громадянам України в Закарпатській і Чернівецькій областях, які встигли отримати угорські та румунські паспорти", — йдеться у темнику.

У розрізі теми про підписання ватажком "ДНР" Олександром Захарченко "указу" про встановлення держкордону з Україною, Адміністрація Президента пропонує критикувати мера Львова Андрія Садового.

Розкритикувати пропонують також і позицію Садового щодо акцій із блокування торгівлі з окупованими територіями.

"Правда в тому, що, розпочавши акцію, вони ("Самопоміч") вже не можуть її зупинити - вона вийшла з-під їх контролю. Примітивна маніпуляція емоціями людей, використання біль тих, хто втратив побратимів, призвела до того, що нардепи Садового вже бояться щось сказати всупереч блокувальників", - йдеться у темнику.

"Боїться блокувальників і сам Андрій Садовий, інакше б йому довелося зізнатися, що він використовував їх в своїх інтересах. Тому після переговорів з Президентом Андрій Садовий всіляко намагається пом'якшити враження", - йдеться в посланні АП.

Нагадаємо, Порошенко пропонує автоматично позбавляти українського громадянства за другий паспорт.