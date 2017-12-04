Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

АП знищила частину секретних документів СБУ, що стосуються Євромайдану, – ГПУ

15 документів знищені в установленому порядку, а 5 документів були видані працівникам АП, які вже не працюють у відомстві
Генеральна прокуратура заявляє, що Адміністрація Президента знищила частину секретних документів СБУ щодо боротьби з тероризмом під час Євромайдану, а частину роздала колишнім співробітникам.
АП знищила частину секретних документів СБУ, що стосуються Євромайдану, – ГПУ Фото: AFP

Про це йдеться в ухвалі суду від 31 березня, інформують "Українські Новини".

Згідно з нею, в рамках розслідування вбивств активістів Євромайдану Генпрокуратура, зокрема, досліджують обставини організації та проведення 18 і 19 лютого 2014 року силового розгону мітингувальників в центральній частині Києва силами і засобами СБУ і Міністерства внутрішніх справ, в тому числі шляхом проведення антитерористичної операції.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишні посадові особи СБУ в листопаді 2013 року – лютому 2014 року інформували АП листами, повідомленнями, довідками про стан боротьби з тероризмом і про прийняті рішення щодо приведення сил і засобів суб'єктів боротьби з тероризмом в готовність "посилена" або "підвищена".

Частина зазначених документів була надана Адміністрацією органу досудового розслідування і приєднана до матеріалів даної кримінальної виробництва.

Згідно з листом АП від 8 лютого 2017 року, ряд документів, в яких йдеться про кадрові переміщення в СБУ, містить конфіденційну інформацію і в даний час знаходиться в зазначеному відомстві.

У той же час, згідно з наданою інформацією, 15 документів знищені в установленому порядку, а 5 документів були видані працівникам АП, які вже не працюють у відомстві.

"Слідчий зазначає, що зазначені документи мають відношення до розслідуваних подій, мають гриф обмеженого доступу і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні", - сказано в судовому рішенні.

Слідчий висловив сумнів в тому, що зазначені документи знищені і попросив суд надати до них доступ.

Суд задовольнив клопотання і надав Генпрокуратурі доступ до документів, які зберігаються в Адміністрації, і підтверджують знищення зазначених доповідних записок СБУ і передачу їх екс-співробітникам.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2017 19:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.