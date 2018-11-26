Апарат Mars InSight висадився на Марс

Тепер станція має надіслати перший радіосигнал на Землю

Посадковий модуль автоматичної станції Mars InSight висадився на Марс у районі нагір'я Елізій.

Про це повідомив у понеділок, 26 листопада, центр управління польотом станції під час прямої трансляції.

Посадка на Марсі сталася о 14:54 за часом Східного узбережжя США.

Апарат опустився на поверхню зі швидкістю близько 8 км на годину. Його гальмування – близько 20 тис. км на годину – почалося на відстані 125 км від поверхні.

Міжпланетний апарат InSight став четвертим модулем, успішно висадженим NASA на Марс за останні 20 років.

NASA опублікувала перше фото, зроблене апаратом.



Фото: mars.nasa.gov

Запущена у травні станція подолала 484 млн км, пише ТАСС. Дослідники сподіваються, що в результаті зможуть зрозуміти, як формувалися кам'янисті планети, зокрема й Земля, і як влаштована Червона планета.

Найближчим часом інженери NASA перевірять все обладнання апарату і почнуть роботу, яка вперше передбачає більше, ніж просто дослідження каменів на поверхні.

Апарат оснащений спеціальним інструментом, який дозволить зробити отвір глибиною до 5 м при тому, що всі минулі місії до Марса дозволяли у кращому випадку зішкребти лічені сантиметри з поверхні. Однак мета InSight не в тому, щоб зібрати грунт з шарів глибше, а в тому, щоб виміряти потік тепла з надр планети. Ця інформація дозволить краще зрозуміти будову планети.