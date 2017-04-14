Апеляційний суд грубо порушив закон під диктовку НАБУ, - адвокат Мартиненка

Захист колишнього депутата Миколи Мартиненка заявив про грубі порушення закону з боку суддів Апеляційного суду Києва, які "під диктовку і в інтересах НАБУ незаконно скасували рішення Солом'янського райсуду Києва про фактичне закриття так званої "справи Мартиненка".

Адвокати збираються оскаржити це в Європейському суді з прав людини, повідомляє "Цензор.нет" із посиланням на прес-службу екс-депутата.

"НАБУ шукало можливість не виконувати рішення Солом'янського райсуду столиці, який визнав протиправною бездіяльність НАБУ щодо своєчасного закриття виробництва від 11.12.2015 щодо Миколи Мартиненка. Тому, НАБУ пішло на безпрецедентний крок - вирішило незаконно оскаржити рішення суду, засноване на практиці Європейського суду з прав людини, яке є остаточним і оскарженню не підлягає. Суддя не може навіть розглядати по суті таке звернення НАБУ. Крім того, законодавством в принципі не передбачена можливість скасування рішення суду, яке є остаточним", - прокоментував ситуацію адвокат Петро Бойко, який представляє інтереси Миколи Мартиненка.

"До переліку суддів, які грубо порушують закон під диктовку НАБУ, крім "ручного" судді НАБУ Бобровника з Солом'янського райсуду, додалися і деякі судді Апеляційного суду Києва. Вони не тільки прийняли звернення НАБУ-САП до розгляду, але і винесли абсолютно незаконне рішення, яке прямо порушує чинне законодавство. Ці судді вийшли за рамки своїх повноважень і здійснюють вибіркове правосуддя. Суд за одних і тих же обставин адвокатам відмовляє, а прокурорів задовільняє - і це стійка тенденція. Захист буде звертатися до Європейського суду з прав людини щодо саботування виконання в Україні рішення суду, яке ґрунтується на практиці ЄСПЛ", - зазначив адвокат.

За словами Бойка, "НАБУ відкриває кримінальні провадження проти суддів, змушуючи їх виносити незаконні рішення по тим виробництвам, де у НАБУ немає доказової бази. Також тиск на суддів здійснює близький до НАБУ нардеп Сергій Лещенко, який напередодні судового засідання публічно погрожував їм кримінальними справами з боку бюро", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, що Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про зобов'язання НАБУ закрити кримінальне провадження щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка.

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.4