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Апеляційний суд Києва залишив Савченко під вартою

Судді вирішили, що захист не надав достатніх аргументів, аби змінити запобіжний захід для депутатки
Апеляційний суд Києва залишив під вартою народну депутатку Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту в парламенті.
Апеляційний суд Києва залишив Савченко під вартою фото: radiosvoboda.org

Відповідне рішення ухвалила 22 травня колегія суддів, інформує кореспондент Громадського із зали суду.

Судді вирішили, що захист не надав достатніх аргументів, аби змінити запобіжний захід для депутатки.

Надія Савченко заявила, що продовжить своє голодування на знак протесту проти тримання її під вартою.

На засіданні її інтереси предствляла група з трьох адвокатів, зокрема, Олександр Шадрін, від якого Савченко раніше відмовилася, але потім попросила повернутися в процес.

У суд прийшло кілька десятків людей на підтримку Савченко, вони хотіли взяти її на поруки. Серед них були, зокрема, народний депутат Віталій Купрій та екс-депутат Віктор Шишкін.

Раніше Шевченківський суд обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді триманні під вартою до 20 травня без можливості внесення застави.

Надію Савченко звинувачують: в змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Додамо, що 24 березня народний депутат Надія Савченко у СІЗО оголосила голодування.

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22 05 2018 16:42
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