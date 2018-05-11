Апеляційний суд остаточно закрив "справу рюкзаків" проти сина Авакова

Як наголошує ЦПК, не залишилося жодних юридичних можливостей для поновлення справи проти сина Авакова та Чеботаря

У понеділок, 5 листопада, Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги Центру протидії корупції на повторну відмову Солом'янського суду в оскарженні закриття справи рюкзаків щодо сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра – та екс-заступника очільника МВС Сергія Чеботаря.

Таким чином будь-які юридичні можливості поновити справу щодо головних фігурантів "справи рюкзаків" остаточно втрачені, повідомляють у "Центрі протидії корупції".

Як зазначають у ЦПК, прокурор САП Олександр Снігєрьов під час судового засідання заявив, що ЦПК є заявником у справі "в широкому сенсі", але не є заявником "за документами".

"Такого поняття немає у чинному законодавстві – не зрозуміло, чому суд взагалі прийняв такі "аргументи". Зокрема, прокурор підготував заперечення з додатками, з якими адвокат ЦПК Олена Щербан мала ознайомитися за 15 хв під час перерви у судовому засіданні – це 39 сторінок. На прохання перенести засідання, щоб ознайомитися із матеріалами справи, суд відмовив. Виходить, справу розглянули блискавично швидко – за півтора години", – повідомляють у Центрі.

"У додатках була доповідна записка, яка фактично підтверджує, що справа почалася після заяви ЦПК. Це також підтверджує НАБУ у своїй офіційній відповіді, яку ми долучили до матеріалів справи. Однак суд закрив очі на ці аргументи. Ми категорично не погоджуємося з рішенням суду, але не можемо його оскаржити", – розповіла адвокат ЦПК Олена Щербан.

Нагадаємо, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила ту частину справи "рюкзаків Авакова", в якій фігурують син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков і екс-заступник голови МВС Сергій Чеботар. Постанова суду закриває справу, знімає всі запобіжні заходи та повертає всі арештовані раніше речі.

Останньому підозрюваному у так званій "справі рюкзаків" про розкрадання коштів Володимиру Литвину пом'якшили статтю обвинувачення. Його засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.