Апеляційний суд переніс розгляд скарги Данилюка щодо податкової перевірки
"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді м. Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного звернення прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть, літні затори на дорогах чи відправили пташиною поштою)", - написав Данилюк у Facebook.
"Виглядає як скоординована робота – намагаються не дозволити мені захистити свої права", - додав міністр.
Нагадаємо, Міністр фінансів Олександр Данилюк, якого генеральна прокуратура підозрює в ухиленні від податків, подав апеляційну скаргу та просить фіскальну службу перевірити його податки.
Як відомо, Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.
Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про лобіювання якнайшвидшого розслідування можливої несплати ним податків.
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