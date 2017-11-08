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Апеляційний суд переніс розгляд скарги Данилюка щодо податкової перевірки

"Виглядає як скоординована робота – намагаються не дозволити мені захистити свої права", - зазначив міністр
Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги міністра фінансів Олександра Данилюка щодо призначення позапланової перевірки його податків.
Апеляційний суд переніс розгляд скарги Данилюка щодо податкової перевірки Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua

"Сьогодні розгляд моєї скарги в Апеляційному суді м. Києва щодо неправомірного рішення Печерського суду на підставі неправомірного звернення прокурора в черговий раз перенесли. Тепер на 16 серпня. Ніяк не можуть довезти матеріали справи з Печерського суду (мабуть, літні затори на дорогах чи відправили пташиною поштою)", - написав Данилюк у Facebook.

иглядає як скоординована робота – намагаються не дозволити мені захистити свої права", - додав міністр.

Нагадаємо, Міністр фінансів Олександр Данилюк, якого генеральна прокуратура підозрює в ухиленні від податків, подав апеляційну скаргу та просить фіскальну службу перевірити його податки.

Як відомо, Генеральна прокуратура України підозрює міністра фінансів Олександра Данилюка в ухиленні від сплати податків.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про лобіювання якнайшвидшого розслідування можливої ​​несплати ним податків.

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11 08 2017 11:57
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