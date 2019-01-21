Апеляційний суд поновив на посаді екс-голову Державіаслужби

Шостий апеляційний адміністративний суд поновив на посаді колишнього голову Державної авіаційної служби Дениса Антонюка, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем.

Суд розглянув апеляцію Кабінету міністрів на рішення Окружного адмінсуду Києва від 1 жовтня 2018 року про визнання звільнення Антонюка незаконним. Кабмін у своїй скарзі заявив, що суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права та порушив норми процесуального права. Про це йдеться в постанові суду.

У свою чергу, Апеляційний суд зазначив, що процедури звільнення та службового розслідування відносно Антонюка у вересні - червні 2015 року були проведені з порушеннями.

В акті службового розслідування не вказано, що дії екс-голови Державіаслужби завдали матеріальної або моральної шкоди громадянам. Водночас наголошується, що Антонюк міг вплинути на надання переваги авіакомпанії МАУ під час організації польотів в Йорданію, але не конкретизовано допущені порушення.

Суд наголосив, що у цьому акті немає рекомендації застосувати до порушника дисциплінарні санкції у вигляді звільнення.

"Висновки проведеного щодо позивача службового розслідування не свідчать про персональну відповідальність позивача за виявлені під час розслідування порушення в діяльності Державіаслужби", - постановив суд.

Суд вирішив, що Антонюк не порушував присягу держслужбовця і повинен бути відновлений на посаді.

Також суд звернув увагу на порушення урядом 30-денного терміну для звільнення Антонюка після отримання акта службового розслідування.

Так, 14 січня Апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції і зобов'язав відновити Антонюка на посаді глави Державіаслужби, а також виплатити йому майже 270 тис гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Рішення набуло чинності з дня ухвалення.

Нагадаємо, що у вересні 2016 року Національне антикорупційне бюро передало в суд обвинувачення Антонюка у зловживанні службовим становищем. НАБУ вважає, що з метою отримання неправомірної вигоди він надав незаконні переваги авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Антонюк займав пост голови Державіаслужби з 12 березня 2014 року до вересня 2015 року. Перед цим він був директором з розвитку маршрутної мережі і альянсів авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка займає домінуюче становище на вітчизняному ринку авіаперевезень. МАУ контролює Ігор Коломойський.

Антонюка спочатку відсторонили від посади після того, як 26 червня 2015 року голова Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі публічно піддав критиці його діяльність. Саакашвілі заявив, що якщо в Україні і далі буде діяти монополія на польоти "окремих компаній", то ціни на квитки будуть такими ж високими, і принцип "відкритого неба" нічого не змінить.

Із 31 серпня Антонюк повернувся до виконання обов'язків, але 4 вересня, його звільнили за порушення присяги державного службовця.