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Апеляційний суд розгляне апеляцію на арешт Насірова 13 березня

Засідання проходитиме під головуванням судді Глиняного В.П
Апеляційний суд Києва розгляне апеляцію на арешт голови Державної фіскальної служби Романа Насірова в понеділок, 13 березня.
Апеляційний суд розгляне апеляцію на арешт Насірова 13 березня Фото:112.ua

Відповідну заяву зробив один із захисників Насірова Олександр Мірошник у Facebook.

"Апеляційний суд міста Києва призначив розгляд апеляції у справі Романа Насірова на 13.03.2017 р. на 11:00. Засідання проходитиме під головуванням судді Глиняного В.П.", - написав він.

Нагадаємо, 6 березня народний депутат БПП (Блоку Петра Порошенка) Мустафа Найєм оприлюднив довідку, яка свідчить про те, що у відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є громадянство Великої Британії.

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі мають намір домагатися встановлення грошової застави в розмірі 2 млрд гривень для відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Комісія при Президентові України з питань громадянства має ініціювати позбавлення Романа Насірова українського громадянства, якщо наявність його британських та угорських паспортів буде доведена.

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09 03 2017 12:10
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