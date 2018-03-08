Апеляційний суд скасував рішення НАБУ про закриття справи Гонтаревої

Апеляційний суд Києва скасував рішення Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про закриття справи про можливі недостовірні відомості в декларації колишньої голови Національного банку Валерії Гонтаревої.

Адвокат Юрій Харченко подав апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва про закриття справи стосовно Гонтаревої. Харченко стверджує, що детектив НАБУ за весь час досудового розслідування провів лише одну слідчу дію - вивчив інформацію в мережі Інтернет щодо наявності публікації про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах, за результатами якої встановлено, що вартість відпочинку в обраному готелі може коштувати понад 700 тис. гривень, але отриману інформацію детектив не перевірив. йдеться в рішенні суду від 24 липня, інформує LB.ua.

Детектив нікого не допитував і не перевірив факт перетину Гонтаревою і членами її сім'ї державного кордону в липні 2016 року.

Нагадаємо, в березні цього року детектив НАБУ виніс постанову про закриття кримінального провадження щодо Гонтаревої "в зв'язку з відсутністю кримінального правопорушення". Постанову про закриття справи мотивовано тим, що витрати Гонтаревої на відпочинок на Мальдівських островах у липні 2016 року становили 249,9 тис. гривень, що менше, ніж 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і "не створює об'єктивної сторони кримінального правопорушення".

У липні 2017 Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.