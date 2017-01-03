Апеляційний суд скасував вироки двом фігурантам справи Онищенка
28 лютого суд задовольнив апеляцію депутата і скасував винесені в серпні 2016 року обвинувальні вироки двом фігурантам його справи - Лесі Железняк і Олегу Рябошапці, - повідомив адвокат Віталій Мегедь, який представляв інтереси Онищенко в суді, інформують "Українські новини".
"З 27 фігурантів справи визнали себе винними 9. І вироками різних судів були затверджені ці угоди (про визнання провини – ред.) з Національним антикорупційне бюро. Я як представник Онищенко звернувся до суду з проханням скасувати ці затверджені угоди. Вчора суд розглянув, визнав мої доводи належними, законними і об'єктивними і скасував вироки", - сказав адвокат.
Він визнав, що Онищенко не є стороною в процесі, але зазначив, що за рішенням Верховного Суду особи, які не є стороною в процесі, але чиї інтереси він зачіпає, можуть подавати апеляції на судові рішення.
Таким чином, Апеляційний суд зміг розглянути апеляційні скарги депутата на вироки фігурантам його справи, в яких зазначено, що злочинну схему організував саме Онищенко.
Адвокат зазначив, що подані були апеляції на всі 9 вироків, але частина з них була відхилена, а частина - продовжує розглядатися.
Раніше, ще однин із підозрюваних у газовій справі Олександра Онищенка, колишній керівник ТОВ "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко втік.
Як відомо, в серпні 2016 року НАБУ заявило про укладення угоди зі слідством 5 підозрюваними у справі депутата Онищенко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану