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Апеляційний суд скасував вироки двом фігурантам справи Онищенка

Подані були апеляції на всі 9 вироків, але частина з них була відхилена, а частина - продовжує розглядатися.
Апеляційний суд Києва за позовом захисту депутата Верховної Ради Олександра Онищенка скасував вироки двом фігурантам його справи.
Апеляційний суд скасував вироки двом фігурантам справи Онищенка Олександр Онищенко. Фото: brd24.com

28 лютого суд задовольнив апеляцію депутата і скасував винесені в серпні 2016 року обвинувальні вироки двом фігурантам його справи - Лесі Железняк і Олегу Рябошапці, - повідомив адвокат Віталій Мегедь, який представляв інтереси Онищенко в суді, інформують "Українські новини".

"З 27 фігурантів справи визнали себе винними 9. І вироками різних судів були затверджені ці угоди (про визнання провини – ред.) з Національним антикорупційне бюро. Я як представник Онищенко звернувся до суду з проханням скасувати ці затверджені угоди. Вчора суд розглянув, визнав мої доводи належними, законними і об'єктивними і скасував вироки", - сказав адвокат.

Він визнав, що Онищенко не є стороною в процесі, але зазначив, що за рішенням Верховного Суду особи, які не є стороною в процесі, але чиї інтереси він зачіпає, можуть подавати апеляції на судові рішення.

Таким чином, Апеляційний суд зміг розглянути апеляційні скарги депутата на вироки фігурантам його справи, в яких зазначено, що злочинну схему організував саме Онищенко.

Адвокат зазначив, що подані були апеляції на всі 9 вироків, але частина з них була відхилена, а частина - продовжує розглядатися.

Раніше, ще однин із підозрюваних у газовій справі Олександра Онищенка, колишній керівник ТОВ "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко втік.

Як відомо, в серпні 2016 року НАБУ заявило про укладення угоди зі слідством 5 підозрюваними у справі депутата Онищенко.

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