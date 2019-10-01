Апеляційний суд відмовив визнати протиправним рішення ЦВК про ліквідацію виборчих дільниць у Росії

"Фактично відсутність порушення прав та інтересів безпосередньо позивача стала ключовим аргументом суддів для відмови у задоволенні позовів"

Апеляційний адміністративний суд м. Києва відмовив у задоволенні чотирьох позовів про визнання недійсним рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) про ліквідацію п'яти виборчих дільниць на території Російської Федерації.

"Позивачі вимагали визнати постанову протиправною. За даними публічних повідомлень прес-служб політичних сил, позивачі були пов'язані з партіями "Опозиційний блок", "Наші" та ініціативою "Опозиційна платформа - За життя" або підтримані ними", - йдеться на сайті мережі "ОПОРА" в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначено, що за результатами розгляду чотирьох позовів 6-й апеляційний адміністративний суд встановив відсутність у позивачів порушеного права.

"Фактично відсутність порушення прав та інтересів безпосередньо позивача стала ключовим аргументом суддів для відмови у задоволенні позовів. В одному з рішень зазначається, що позивач не надав доказів порушення його прав як виборця, а лише посилався на плани партії "Наші" висунути його кандидатом на пост президента України (справа №855/3/19)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія України закрила всі п’ять виборчих дільниць у Росії: в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону та Новосибірську.

Додамо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підконтрольне йому відомство не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів.