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Апеляційний суд відмовив визнати протиправним рішення ЦВК про ліквідацію виборчих дільниць у Росії

"Фактично відсутність порушення прав та інтересів безпосередньо позивача стала ключовим аргументом суддів для відмови у задоволенні позовів"
Апеляційний адміністративний суд м. Києва відмовив у задоволенні чотирьох позовів про визнання недійсним рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) про ліквідацію п'яти виборчих дільниць на території Російської Федерації.
Апеляційний суд відмовив визнати протиправним рішення ЦВК про ліквідацію виборчих дільниць у Росії Фото: gettyimages.com

"Позивачі вимагали визнати постанову протиправною. За даними публічних повідомлень прес-служб політичних сил, позивачі були пов'язані з партіями "Опозиційний блок", "Наші" та ініціативою "Опозиційна платформа - За життя" або підтримані ними", - йдеться на сайті мережі "ОПОРА" в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначено, що за результатами розгляду чотирьох позовів 6-й апеляційний адміністративний суд встановив відсутність у позивачів порушеного права.

"Фактично відсутність порушення прав та інтересів безпосередньо позивача стала ключовим аргументом суддів для відмови у задоволенні позовів. В одному з рішень зазначається, що позивач не надав доказів порушення його прав як виборця, а лише посилався на плани партії "Наші" висунути його кандидатом на пост президента України (справа №855/3/19)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія України закрила всі п’ять виборчих дільниць у Росії: в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ростові-на-Дону та Новосибірську.

Додамо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що підконтрольне йому відомство не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів.

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10 01 2019 21:25
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