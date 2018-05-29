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Апеляційний суд виправдав журналіста Коцабу

Суд визнав його невинним за звинуваченням у держзраді
Апеляційний суд Львівської області під час повторного розгляду справи виправдав журналіста та блогера Руслана Коцабу з Івано-Франківська, якого у травні 2016 року засудили до 3 років і 6 місяців в'язниці через перешкоджання діяльності Збройних сил України.
Апеляційний суд виправдав журналіста Коцабу Руслан Коцаба. Фото: pravda.if.ua

Суд залишив без зміни ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області, який виправдав Коцабу.

Апеляційний суд визнав, що кримінальні провадження проти Коцаби не відповідають чинному законодавству, - повідомила адвокатка журналіста Тетяна Монтян.

У травні 2016 року суд визнав журналіста винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та засудив до 3 років і 6 місяців в'язниці.

Журналіста затримали після того, як він опублікував відеоролик, у якому охарактеризував конфлікт на Донбасі як "братовбивчу громадянську війну" і висловив свою негативну позицію щодо мобілізації.

Також його звинувачували у державній зраді, але суд визнав його невинним за цим звинуваченням.

У липні 2016 року апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу, але 1 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд скасував виправдальний вирок.

Нагадаємо, Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також повинні виплатити майже 300 000 гривен зарплати за час "вимушеного прогулу".

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29 05 2018 16:25
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