Апеляційний суд виправдав журналіста Коцабу
Суд залишив без зміни ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області, який виправдав Коцабу.
Апеляційний суд визнав, що кримінальні провадження проти Коцаби не відповідають чинному законодавству, - повідомила адвокатка журналіста Тетяна Монтян.
У травні 2016 року суд визнав журналіста винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ та засудив до 3 років і 6 місяців в'язниці.
Журналіста затримали після того, як він опублікував відеоролик, у якому охарактеризував конфлікт на Донбасі як "братовбивчу громадянську війну" і висловив свою негативну позицію щодо мобілізації.
Також його звинувачували у державній зраді, але суд визнав його невинним за цим звинуваченням.
У липні 2016 року апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав Коцабу, але 1 червня 2017 року Вищий спеціалізований суд скасував виправдальний вирок.
Нагадаємо, Одеський апеляційний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого прокурора Печерського району Києва і Приморського району Одеси Олександра Кузьменка. Йому також повинні виплатити майже 300 000 гривен зарплати за час "вимушеного прогулу".
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