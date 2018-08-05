Апеляційний суд визначив підсудність справи Каськіва

Апеляційний суд міста Києва визначив підсудність кримінального провадження проти колишнього керівника Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва.

8 травня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва задовольнила подання голови Печерського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Каськіва. Кримінальне провадження скеровано для розгляду в Шевченківський районний суд міста Києва.

Нагадаємо, Каськіва звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч.2 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України.

У 2010-2014 роках Каськів очолював Держагентство з інвестицій та управління національними проектами. За даними МВС, під керівництвом Каськіва Держінвестпроект "розпиляв" кілька сотень мільйонів гривень. На початку 2016 року колишнього чиновника оголосили в розшук.