Апеляційний суд визначив підсудність справи Каськіва
8 травня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва задовольнила подання голови Печерського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Каськіва. Кримінальне провадження скеровано для розгляду в Шевченківський районний суд міста Києва.
Нагадаємо, Каськіва звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч.2 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України.
У 2010-2014 роках Каськів очолював Держагентство з інвестицій та управління національними проектами. За даними МВС, під керівництвом Каськіва Держінвестпроект "розпиляв" кілька сотень мільйонів гривень. На початку 2016 року колишнього чиновника оголосили в розшук.
1 листопада Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України Владиславу Каськіву. Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Каськів вже відшкодував майже 7,5 мільйонів гривень викрадених коштів. Ці гроші за Владислава Каськіва вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.
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