Апеляційний суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону

Рішення львівського суду є остаточним і оскарженню не підлягає

Апеляційний суд Львівської області залишив в силі рішення суду першої інстанції про визнання Міхеіла Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону.

Суд ухвалив рішення відхилити скаргу адвокатів Саакашвілі і залишити в силі рішення Мостиського районного суду від 22 вересня, згідно з яким екс-президента Грузії визнали винним в незаконному перетині державного кордону України 10 вересня 2017 року.

Суддя, зачитуючи рішення, оголосив, що рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.