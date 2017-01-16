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Апеляційний суд залишив Без'язикова під вартою до 8 лютого

Дружина полковника заявила, що опубліковані СБУ записи телефонних розмов Без'язикова з бойовиками "ДНР" "змонтовано"
Апеляційний суд Києва залишив полковника ЗСУ Івана Без'язикова, звільненого влітку з полону бойовиків "ДНР", під вартою до 8 лютого.
Апеляційний суд залишив Без Іван Без'язиков. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Раніше державний обвинувач відкинув звинувачення адвокатів Без'язикова.

Про це повідомляє Громадське.

"Звинувачення Без'язикова повністю обґрунтовані. Судове розслідування триває. Я не згоден з позицією захисників. Покази зібрані в рамках закону. Свідки були попереджені про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення", - заявив прокурор Пересада.

Він додав, що є ризик того, що підсудний полковник буде ховатися від слідства, якщо його відпустити зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

Дружина Без'язикова Марина заявила, що раніше опубліковані Службою безпеки України записи телефонних розмов полковника і її самої з бойовиками "ДНР" "змонтовано".

"Вирізали дуже багато. Наприклад, там, де я прошу Едуарда Басуріна (так званий "заступник командувача корпусом Міноборони" "ДНР" - ред.) передати трубку моєму чоловікові. І ще говорили, що я зверталася до Басуріна по імені та по батькові. А як я повинна звертатися до бойовика?", - заявила дружина полковника

Маргарита додала, що на багатьох записах телефонних розмов Іван Без'язиков не впізнає свого голосу.

Сам Іван Без'язиков заявив, що його утримання під вартою безпідставне.

Нагадаємо, що військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Згодом підозрюваний у зраді розвідник Іван Без'язиков зник із лікарні, куди він потрапив після того, як поскаржився у судовій залі на здоров'я.

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16 01 2017 22:02
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