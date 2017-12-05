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Апеляційний суд залишив Мартиненка на свободі

Ухвала оскарженню не підлягає
Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття його на поруки народними депутатами без змін.
Апеляційний суд залишив Мартиненка на свободі Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

Таке рішення у п'ятницю, 12 травня, ухвалила колегія суддів апеляційного суду.

"Ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду залишити без змін", - зазначив головуючий.

"Ухвала оскарженню не підлягає", - зазначив він.

Відзначимо, що на початку засідання Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила клопотання про те, що Мартиненко порушує рішення суду першої інстанції в частині виконання зобов'язань.

Окрім того, екс-нардеп переконує, що за ним ведеться зовнішнє спостереження.

"За мною працює зовнішнє спостереження. Зокрема 23.04 за мною постійно стежив автомобіль "Renault". Я намагався його зупинити, він від'їхав у бік", - сказав Мартиненко.

Він вкотре заявив, що звинувачення САП безпідставні, і що він співпрацюватиме зі слідством.

"Стосовно арешту майна: квартиру, де я проживаю з 10 річною донькою... Якщо квартира навіть буде арештована - це просто піар", - сказав Мартиненко.

"Можу сказати лише одне стосовно ризиків: я в цій країні народився і нікуди звідси не поїду. У мене є один вихід - довести в суді, що всі звинувачення дурниці", - додав він.

Водночас у судовому засіданні сталася словесна перепалка між народним депутатом Логвинським та бійцями батальйону "Донбас", які присутні у судовій залі після підтвердження депутом свого поручительств

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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