Апеляційний суд залишив Мартиненка на свободі

Апеляційний суд Києва залишив чинним попереднє рішення суду щодо взяття його на поруки народними депутатами без змін.

Таке рішення у п'ятницю, 12 травня, ухвалила колегія суддів апеляційного суду.

"Ухвалу слідчого судді Солом'янського районного суду залишити без змін", - зазначив головуючий.

"Ухвала оскарженню не підлягає", - зазначив він.

Відзначимо, що на початку засідання Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила клопотання про те, що Мартиненко порушує рішення суду першої інстанції в частині виконання зобов'язань.

Окрім того, екс-нардеп переконує, що за ним ведеться зовнішнє спостереження.

"За мною працює зовнішнє спостереження. Зокрема 23.04 за мною постійно стежив автомобіль "Renault". Я намагався його зупинити, він від'їхав у бік", - сказав Мартиненко.

Він вкотре заявив, що звинувачення САП безпідставні, і що він співпрацюватиме зі слідством.

"Стосовно арешту майна: квартиру, де я проживаю з 10 річною донькою... Якщо квартира навіть буде арештована - це просто піар", - сказав Мартиненко.

"Можу сказати лише одне стосовно ризиків: я в цій країні народився і нікуди звідси не поїду. У мене є один вихід - довести в суді, що всі звинувачення дурниці", - додав він.

Водночас у судовому засіданні сталася словесна перепалка між народним депутатом Логвинським та бійцями батальйону "Донбас", які присутні у судовій залі після підтвердження депутом свого поручительств

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн.

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.