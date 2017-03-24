Апеляційний суд залишив Миколу Чауса під арештом
"Ухвала слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 18 січня 2017 р. скасувати; прийняти нову ухвалу, якою клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного Чауса Н.А. - задовольнити частково; обрати підозрюваному Чаусу Н.А. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє прес-служба суду.
При цьому у визначенні сказано, що в разі затримання Чауса і не пізніше ніж через 48 годин з моменту його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю Чауса М.А., його захисника розгляне питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни на більш м'яку міру запобіжного заходу.
Також розглянувши апеляційну скаргу, судова колегія з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва постановила, зокрема, оновити захиснику, який діє в інтересах Чауса, строк на оскарження відповідної ухвали слідчого судді Солом'янського райсуду від 18 січня.
14 березня у Молдові суд за клопотанням місцевої прокуратури продовжив термін утримання під вартою судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса на 10 діб.
Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.
Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.
Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол.
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану.
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