Апеляційний суд залишив під вартою охоронця Яроша
Його підзахисний потребує госпіталізації: після інциденту з таксистами у Кам’янському у того зламані пальці рук, численні садна та забої на тілі. Захист наполягав на тому, що охоронець був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону, - повідомляє Радіо Свобода, адвокат підозрюваного Сергій Погосян наполягав на заміні запобіжного заходу на домашній арешт.
Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.
У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.
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