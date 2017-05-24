Апеляційний суд залишив під вартою охоронця Яроша

Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі запобіжний захід охоронцеві депутата Дмитра Яроша Михайлові Навроцькому у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

Його підзахисний потребує госпіталізації: після інциденту з таксистами у Кам’янському у того зламані пальці рук, численні садна та забої на тілі. Захист наполягав на тому, що охоронець був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону, - повідомляє Радіо Свобода, адвокат підозрюваного Сергій Погосян наполягав на заміні запобіжного заходу на домашній арешт.

Охоронцю нардепа Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, який підозрюється в вогнепальному пораненні таксиста, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

У неділю, 14 травня, у Кам'янському на Дніпропетровщині стався конфлікт зі стріляниною, одна людина поранена. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.