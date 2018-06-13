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Апеляційний суд засудив Крисіна до п'яти років в'язниці

Крисін в залі Апеляційного суду заявив, що повністю визнає свою провину
Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу щодо вироку суду першої інстанції у справі вбивства В'ячеслава Веремія і засудив Юрія Крисіна до 5 років реального ув'язнення.
Апеляційний суд засудив Крисіна до п Юрій Крисін. Фото: lb.ua

Суд постановив частково задовольнити апеляції прокуратури та представників потерпілих. Суд скасував вирок першої інстанції і призначив Крисіну нове покарання - 5 років в'язниці, повідомляють "Українські новини".

За інформацією "РБК Україна", Юрій Крисін в залі Апеляційного суду заявив, що повністю визнає свою провину.

"Я провину повністю визнаю і повністю каюсь. Прошу рішення Шевченківського суду залишити без змін", - заявив Крисін після закінчення судових дебатів.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд встановив, що 17 лютого 2014 року Крисін за велику грошову винагороду зібрав групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого він зі своєю групою блокували і били мітингувальників в районі Михайлівської площі, внаслідок чого загинув журналіст В'ячеслав Веремій. За цим епізодом раніше судимому Крисіну суд присудив 4 роки умовно (прокуратура просила 6 років в'язниці).

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.

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13 06 2018 19:50
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