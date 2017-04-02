Апеляційний суд звільнив з-під варти підозрюваного з харківського "Беркуту", - Горбатюк
Про це начальник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив в ефірі телеканалу "112.Україна", пише УНІАН.
"Сьогодні Апеляційний суд звільнив з-під варти підозрюваного з харківського "Беркуту", – сказав Горбатюк.
Він зазначив що це не перший випадок зміни запобіжного заходу на більш м’який колишнім силовикам, які протидіяли активістам Євромайдану.
"Чому це відбувається – не зрозуміло. На мою думку, ці рішення не обґрунтовуються змістом підозр", – зазначив Горбатюк.
За його словами, також судді уникають розглядати справи проти силовиків, використовуючи самовідводи, безпідставні повернення справ до органів прокуратури, зміни підсудності тощо. Горбатюк нагадав, що на сьогодні оголошено про підозру у вчиненні злочинів проти активістів Євромайдану 351 особі, 221 справа направлена до суду, у 35 вже винесені вироки.
Нагадаємо, 25 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для екс-"беркутівця" Дмитра Вознюка, якого підозрюють у в насильстві проти учасників "Автомайдану" в Києві.
Раніше, 11 січня Шевченківський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжний захід двом колишнім командирам київського "Беркуту" Андрію Дидюку та Євгену Антонову з особистих зобов'язань на тримання під вартою.
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