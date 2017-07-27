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Apple більше не випускатиме iPod nano і iPod shuffle

Це останні продукти компанії, в яких нема доступу до інтернету
Компанія Apple повністю закрила сторінки цих плеєрів від користувачів.
Apple більше не випускатиме iPod nano і iPod shuffle Фото: AFP

Apple зупинила виробництво своїх плеєрів iPod nano і iPod shuffle - останніх в лінійці компанії, у яких немає доступу до інтернету.

Про це повідомляє Interfax-Україна.

Так, компанія закрила сторінки цих плеєрів, а за посиланням "Купити", яке досі видають пошуковики, не можна пройти.

У відповідь на запит The Verge представник компанії написав, що Apple залишила виробництво тільки плеєра iPod touch, який буде доступний в двох моделях - з 32 і 128 Гб пам'яті.

Плеєри iPod nano і iPod shuffle не будуть одразу вилучені з мереж електроніки - вони будуть в асортименті до тих пір, поки магазини не розпродадуть всі запаси.

У 2014 році Apple вилучила з виробництва свій культовий iPod classic.

Нагадаємо. в червні 2017 року компанія Apple презентувала чотири нові операційні системи.

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27 07 2017 21:24
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