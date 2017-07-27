Apple більше не випускатиме iPod nano і iPod shuffle
Apple зупинила виробництво своїх плеєрів iPod nano і iPod shuffle - останніх в лінійці компанії, у яких немає доступу до інтернету.
Про це повідомляє Interfax-Україна.
Так, компанія закрила сторінки цих плеєрів, а за посиланням "Купити", яке досі видають пошуковики, не можна пройти.
У відповідь на запит The Verge представник компанії написав, що Apple залишила виробництво тільки плеєра iPod touch, який буде доступний в двох моделях - з 32 і 128 Гб пам'яті.
Плеєри iPod nano і iPod shuffle не будуть одразу вилучені з мереж електроніки - вони будуть в асортименті до тих пір, поки магазини не розпродадуть всі запаси.
У 2014 році Apple вилучила з виробництва свій культовий iPod classic.
Нагадаємо. в червні 2017 року компанія Apple презентувала чотири нові операційні системи.
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