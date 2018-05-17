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Apple Pay запрацював в Україні

Зараз користувачі можуть додати картки тільки "ПриватБанку"
Система мобільних платежів Apple Pay запрацювала в Україні.
Apple Pay запрацював в Україні Фото: з вільних джерел

Користувачі Apple в Україні на своїх iPhone та інших пристроях уранці 17 травня повідомили про можливість додавати картки в Apple Pay і платити безконтактно.

Зараз користувачі можуть додати картки тільки "ПриватБанку", причому обох популярних платіжних систем - VISA і MasterCard. На сайті "ПриватБанку" підтверджується робота з Apple Pay.

До системи незабаром підключаться й інші українські банки. Видання FinClub писало, що слідом за "ПриватБанком" сервіс підключить "Ощадбанк".

Apple Pay - платіжна система, яка дозволяє оплачувати товари в магазинах, прикладаючи мобільний пристрій Apple до терміналу. Система працює за протоколом NFC і тільки на терміналах, які приймають безконтактні платежі (вони повинні мати позначку PayPass або PayWave). Система сумісна тільки з моделями, старшими за iPhone 6, включаючи iPhone SE, а також з Apple Watch. В останньому випадку систему можна налаштувати через iPhone 5, 5s і 5c.

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17 05 2018 11:16
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