Apple попередила про проблеми з екраном iPhone X
Представники Apple пояснили, що "невеликі зміни кольору і відтінку" тоді, коли ви дивитесь на екран під гострими кутами абсолютно нормальні, повідомляє Mashable.
Також в компанії відзначили, що дисплей iPhone X схильний до проблеми вигорання пікселів.
"Після тривалого користування такі екрани можуть показувати невеликі візуальні зміни, наприклад, залишкове зображення або вигорання. Також подібне може статися в більш екстремальних випадках, наприклад, коли постійно відображається висококонтрастне зображення протягом тривалих періодів часу", - йдеться в офіційній заяві Apple.
При цьому в Apple відзначають, що спеціально розробили дисплей Super Retina, щоб знизити ефекти вигорання OLED.
Щоб продовжити термін служби OLED-дисплея, компанія рекомендує використовувати автояскравість, більш короткі періоди автоблокування і встановлювати останнє оновлення програмного забезпечення.
Нагадаємо, вартість акцій Apple підскочила впродовж годин після того, як перші iPhone X опинилися у магазинах.
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