Apple попередила про проблеми з екраном iPhone X

Компанія Apple заздалегідь попередила користувачів про можливі проблеми з OLED-екраном нового iPhone X.

Представники Apple пояснили, що "невеликі зміни кольору і відтінку" тоді, коли ви дивитесь на екран під гострими кутами абсолютно нормальні, повідомляє Mashable.

Також в компанії відзначили, що дисплей iPhone X схильний до проблеми вигорання пікселів.

"Після тривалого користування такі екрани можуть показувати невеликі візуальні зміни, наприклад, залишкове зображення або вигорання. Також подібне може статися в більш екстремальних випадках, наприклад, коли постійно відображається висококонтрастне зображення протягом тривалих періодів часу", - йдеться в офіційній заяві Apple.

При цьому в Apple відзначають, що спеціально розробили дисплей Super Retina, щоб знизити ефекти вигорання OLED.

Щоб продовжити термін служби OLED-дисплея, компанія рекомендує використовувати автояскравість, більш короткі періоди автоблокування і встановлювати останнє оновлення програмного забезпечення.

Нагадаємо, вартість акцій Apple підскочила впродовж годин після того, як перші iPhone X опинилися у магазинах.