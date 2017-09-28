Apple радить дітям, близнюкам, братам і сестрам не використовувати Face ID
В усіх цих випадках, щоб уникнути помилкового спрацьовування або неспрацьовування системи розблокування телефону в Apple рекомендують використовувати інші способи захисту, наприклад, цифровий код, - повідомляє Meduza з посиланням на The Guardian.
Раніше Apple стверджувала, що система розпізнавання осіб Face ID значно досконаліша ніж інші подібні розробки і дає збій в одному випадку на мільйон. Її, як стверджують в компанії, неможливо обдурити за допомогою фотографії або маски. Також система буде працювати, якщо користувач відростить бороду, одягне капелюх або окуляри. Це буде здійснюватись за рахунок постійного самонавчання системи на основі знімків особи власника телефону після успішних розблокувань.
Нагадаємо, 12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США. Функція розпізнавання обличчя (Face ID) не спрацювалапід час презентації смартфону iPhone X.
Новий iPhone X з функцією Face ID ще не потрапив до рук перших покупців, однак Сенат Сполучених Штатів уже стурбований питанням приватності.
Сенатор США Аль Франкен відправив главі Apple Тіму Куку лист зі списком запитань, які його турбують. Чимало запитань політика вже були озвучені ЗМІ та експертами відразу після презентації нових продуктів, пише видання "Хайтек". Тоді фахівці з кібербезпеки розкритикували Apple, яка заявила, що ймовірність помилки Face ID при розпізнаванні особи дорівнює одному шансу на мільйон. Франкен теж хоче зрозуміти, як саме розробники встановили цей показник і які кроки зроблені для захисту від злому.
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