Apple радить дітям, близнюкам, братам і сестрам не використовувати Face ID

Система розпізнавання осіб Face ID, яка з'явиться в новому iPhone X, може давати збої при роботі з обличчями близьких родичів, наприклад братів і сестер, а також з обличчями дітей віком до 13 років і близнюків.

В усіх цих випадках, щоб уникнути помилкового спрацьовування або неспрацьовування системи розблокування телефону в Apple рекомендують використовувати інші способи захисту, наприклад, цифровий код, - повідомляє Meduza з посиланням на The Guardian.

Раніше Apple стверджувала, що система розпізнавання осіб Face ID значно досконаліша ніж інші подібні розробки і дає збій в одному випадку на мільйон. Її, як стверджують в компанії, неможливо обдурити за допомогою фотографії або маски. Також система буде працювати, якщо користувач відростить бороду, одягне капелюх або окуляри. Це буде здійснюватись за рахунок постійного самонавчання системи на основі знімків особи власника телефону після успішних розблокувань.