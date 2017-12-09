Apple представила новий телефон iPhone X

12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.

У iPhone X дисплей займатиме практично всю поверхню телефону. Скло, з якого він виготовлений, називається Super Retina. Apple каже, що це найпотужніша розробка компанії — воно надміцне.

У новому iPhone функцію Touch ID замінить Face ID.

Розблокувати телефон можна буде тільки своїм поглядом. Важливо, щоб очі користувача були відкриті.

Новий iPhone зможе розпізнавати обличчя власника навіть у темряві, навіть в окулярах, навіть коли воно забрудниться.

Ця функція, за даними Apple, покликана посилити безпеку гаджетів. Адже, шанс, що ваш телефон розблокує хтось інший — лише один на мільйон.

Смартфон оснащується 5,8-дюймовим OLED-екраном Super Retina з роздільною здатністю 2436 x 1125 пікселів, щільність пікселів становить 458 ppi. Навколо дисплея iPhone X майже немає рамок. Апарат підтримує фірмову технологію True Tone.

Гаджет оснащений потужним 6-ядерним процесором A11. iPhone X отримав оперативну пам'ять об'ємом 3 ГБ і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Відео Apple

Обидва модуля основної камери отримали оптичну стабілізацію. Основний сенсор на 12 мегапікселів має апертуру f/1.8, а другий з дворазовим збільшенням - f/2,4. Одна з несподіваних особливостей камери - зчетверений світлодіодний спалах.

Смартфон отримав скляну задню панель і алюмінієву рамку. Присутній захист від води і пилу.

iPhone X триматиме заряд батареї на 2 години довше, ніж iPhone 7. Його доповнили віртуальною реальністю, в ньому також можна буде відправляти 3D-emoji, які повторюватимуть ваші емоції.

Працюватиме він буде на операційній системі A11 Bionic — "найпотужнішому і найрозумнішому чіпі".

Також iPhone X не матиме кнопки Ноme. Apple в новій моделі відмовилася від сканера відбитків пальців. Розблокувати новий iPhone X можна за допомогою функції розпізнавання облич. На презентації смартфона її роботу продемонстрував старший віце-президент з маркетингу корпорації Apple Філ Шиллер. Блок датчиків для розпізнавання облич в Apple назвали TrueDepth Camera, він знаходиться в виступі над дисплеєм.

Ціна нового iPhone X складе $ 999. У продаж він надійде з 3 листопада.