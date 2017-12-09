Apple представила новий телефон iPhone X
У новому iPhone функцію Touch ID замінить Face ID.
Розблокувати телефон можна буде тільки своїм поглядом. Важливо, щоб очі користувача були відкриті.
Новий iPhone зможе розпізнавати обличчя власника навіть у темряві, навіть в окулярах, навіть коли воно забрудниться.
Ця функція, за даними Apple, покликана посилити безпеку гаджетів. Адже, шанс, що ваш телефон розблокує хтось інший — лише один на мільйон.
Смартфон оснащується 5,8-дюймовим OLED-екраном Super Retina з роздільною здатністю 2436 x 1125 пікселів, щільність пікселів становить 458 ppi. Навколо дисплея iPhone X майже немає рамок. Апарат підтримує фірмову технологію True Tone.
Гаджет оснащений потужним 6-ядерним процесором A11. iPhone X отримав оперативну пам'ять об'ємом 3 ГБ і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Відео Apple
Обидва модуля основної камери отримали оптичну стабілізацію. Основний сенсор на 12 мегапікселів має апертуру f/1.8, а другий з дворазовим збільшенням - f/2,4. Одна з несподіваних особливостей камери - зчетверений світлодіодний спалах.
Смартфон отримав скляну задню панель і алюмінієву рамку. Присутній захист від води і пилу.
iPhone X триматиме заряд батареї на 2 години довше, ніж iPhone 7. Його доповнили віртуальною реальністю, в ньому також можна буде відправляти 3D-emoji, які повторюватимуть ваші емоції.
Працюватиме він буде на операційній системі A11 Bionic — "найпотужнішому і найрозумнішому чіпі".
Також iPhone X не матиме кнопки Ноme. Apple в новій моделі відмовилася від сканера відбитків пальців. Розблокувати новий iPhone X можна за допомогою функції розпізнавання облич. На презентації смартфона її роботу продемонстрував старший віце-президент з маркетингу корпорації Apple Філ Шиллер. Блок датчиків для розпізнавання облич в Apple назвали TrueDepth Camera, він знаходиться в виступі над дисплеєм.
Ціна нового iPhone X складе $ 999. У продаж він надійде з 3 листопада.
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