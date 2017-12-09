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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple представила новий телефон iPhone X

Телефон володіє функцією Face ID
12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США.
Apple представила новий телефон iPhone X Фото: techcrunch.com
У iPhone X дисплей займатиме практично всю поверхню телефону. Скло, з якого він виготовлений, називається Super Retina. Apple каже, що це найпотужніша розробка компанії — воно надміцне.

У новому iPhone функцію Touch ID замінить Face ID.

Розблокувати телефон можна буде тільки своїм поглядом. Важливо, щоб очі користувача були відкриті.

Новий iPhone зможе розпізнавати обличчя власника навіть у темряві, навіть в окулярах, навіть коли воно забрудниться.

Ця функція, за даними Apple, покликана посилити безпеку гаджетів. Адже, шанс, що ваш телефон розблокує хтось інший — лише один на мільйон.

Смартфон оснащується 5,8-дюймовим OLED-екраном Super Retina з роздільною здатністю 2436 x 1125 пікселів, щільність пікселів становить 458 ppi. Навколо дисплея iPhone X майже немає рамок. Апарат підтримує фірмову технологію True Tone.

Гаджет оснащений потужним 6-ядерним процесором A11. iPhone X отримав оперативну пам'ять об'ємом 3 ГБ і 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Відео Apple

Обидва модуля основної камери отримали оптичну стабілізацію. Основний сенсор на 12 мегапікселів має апертуру f/1.8, а другий з дворазовим збільшенням - f/2,4. Одна з несподіваних особливостей камери - зчетверений світлодіодний спалах.

Смартфон отримав скляну задню панель і алюмінієву рамку. Присутній захист від води і пилу.

iPhone X триматиме заряд батареї на 2 години довше, ніж iPhone 7. Його доповнили віртуальною реальністю, в ньому також можна буде відправляти 3D-emoji, які повторюватимуть ваші емоції.

Працюватиме він буде на операційній системі A11 Bionic — "найпотужнішому і найрозумнішому чіпі".

Також iPhone X не матиме кнопки Ноme. Apple в новій моделі відмовилася від сканера відбитків пальців. Розблокувати новий iPhone X можна за допомогою функції розпізнавання облич. На презентації смартфона її роботу продемонстрував старший віце-президент з маркетингу корпорації Apple Філ Шиллер. Блок датчиків для розпізнавання облич в Apple назвали TrueDepth Camera, він знаходиться в виступі над дисплеєм.

Ціна нового iPhone X складе $ 999. У продаж він надійде з 3 листопада.

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12 09 2017 22:50
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