Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple представив iPhone 7 в червоному кольорі

Ціна на нову модель стартує з 749 доларів
Корпорація Apple випустила iPhone 7 і 7 Plus в яскраво-червоному кольорі корпусу.
Apple представив iPhone 7 в червоному кольорі Фото:apple.com

Нова версія iPhone 7 створена в рамках благодійної кампанії (RED), тому частина коштів від продажу спеціальної версії пристроїв буде направлена до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, - повідомляється в прес-релізі компанії.

За весь час співробітництва з фондом Apple віддав на благодійність більше 130 мільйонів доларів.

Телефони в новому кольорі будуть доступні лише в версіях на 128 і 256 ГБ, а їх продаж почнеться в п'ятницю, 24 березня.

Ціна на нову модель стартує з 749 доларів.

Фото:apple.com

Також Apple представила оновлену версію планшета iPad з діагоналлю 9,7 дюйма з новим, більш яскравим дисплеєм Retina.

Пристрій вагою менше 500 грам матиме екран розширенням понад 3,1 млн пікселів і зможе обходитися без підзарядки протягом цілого дня.

Разом з цим 24 березня в продаж надійде нова версія iPhone SE з накопичувачем на 128 гігабайт і нові аксесуари для пристроїв компанії.

Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2017 17:57
ТЕГИ: Apple, iPhone, iPhone 7
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.