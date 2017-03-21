Apple представив iPhone 7 в червоному кольорі

Ціна на нову модель стартує з 749 доларів

Корпорація Apple випустила iPhone 7 і 7 Plus в яскраво-червоному кольорі корпусу.

Нова версія iPhone 7 створена в рамках благодійної кампанії (RED), тому частина коштів від продажу спеціальної версії пристроїв буде направлена до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, - повідомляється в прес-релізі компанії.

За весь час співробітництва з фондом Apple віддав на благодійність більше 130 мільйонів доларів.

Телефони в новому кольорі будуть доступні лише в версіях на 128 і 256 ГБ, а їх продаж почнеться в п'ятницю, 24 березня.

Ціна на нову модель стартує з 749 доларів.

Фото:apple.com

Також Apple представила оновлену версію планшета iPad з діагоналлю 9,7 дюйма з новим, більш яскравим дисплеєм Retina.

Пристрій вагою менше 500 грам матиме екран розширенням понад 3,1 млн пікселів і зможе обходитися без підзарядки протягом цілого дня.

Разом з цим 24 березня в продаж надійде нова версія iPhone SE з накопичувачем на 128 гігабайт і нові аксесуари для пристроїв компанії.

Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.