Apple представив iPhone 7 в червоному кольорі
Нова версія iPhone 7 створена в рамках благодійної кампанії (RED), тому частина коштів від продажу спеціальної версії пристроїв буде направлена до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, - повідомляється в прес-релізі компанії.
За весь час співробітництва з фондом Apple віддав на благодійність більше 130 мільйонів доларів.
Телефони в новому кольорі будуть доступні лише в версіях на 128 і 256 ГБ, а їх продаж почнеться в п'ятницю, 24 березня.
Ціна на нову модель стартує з 749 доларів.
Фото:apple.com
Також Apple представила оновлену версію планшета iPad з діагоналлю 9,7 дюйма з новим, більш яскравим дисплеєм Retina.
Пристрій вагою менше 500 грам матиме екран розширенням понад 3,1 млн пікселів і зможе обходитися без підзарядки протягом цілого дня.
Разом з цим 24 березня в продаж надійде нова версія iPhone SE з накопичувачем на 128 гігабайт і нові аксесуари для пристроїв компанії.
Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.
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