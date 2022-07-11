Apple скорочує виробництво нових iPhone
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Попередньою метою компанії було виготовлення 90 мільйонів нових пристроїв, натомість зараз Apple має більш реалістичні плани і готова випустити 87, або менше, мільйонів гаджетів.
Як повідомляє агентство, низький попит на моделі iPhone 14 і 14 Plus змусив корпорацію переглянути свої плани щодо випуску нових одиниць товару.
Apple також зіткнулася з проблемою поставок до китайського міста Чженьчжоу, де знаходиться основний складальний завод iPhone. Наразі підприємство знаходиться під тижневим локдауном через COVID-19.
Водночас, корпорація повідомила, що інтерес до моделей iPhone 14 Pro і Pro Max залишається високим, хоча виробництво цих пристроїв також буде скорочено через локдаун на китайському заводі.
Нагадаємо, раніше Apple погодилася замінити роз'єм для зарядки iPhone на USB-C. Це зумовлено новими правилами Європейського союзу про єдиний стандарт зарядних пристроїв.
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