Apple скорочує виробництво нових iPhone

Корпорація Apple вирішила зменшити виробництво нових моделей iPhone. Цьому посприяли локдауни в Китаї і низький попит на "яблучні" телефони.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Попередньою метою компанії було виготовлення 90 мільйонів нових пристроїв, натомість зараз Apple має більш реалістичні плани і готова випустити 87, або менше, мільйонів гаджетів.

Як повідомляє агентство, низький попит на моделі iPhone 14 і 14 Plus змусив корпорацію переглянути свої плани щодо випуску нових одиниць товару.

Apple також зіткнулася з проблемою поставок до китайського міста Чженьчжоу, де знаходиться основний складальний завод iPhone. Наразі підприємство знаходиться під тижневим локдауном через COVID-19.

Водночас, корпорація повідомила, що інтерес до моделей iPhone 14 Pro і Pro Max залишається високим, хоча виробництво цих пристроїв також буде скорочено через локдаун на китайському заводі.

Нагадаємо, раніше Apple погодилася замінити роз'єм для зарядки iPhone на USB-C. Це зумовлено новими правилами Європейського союзу про єдиний стандарт зарядних пристроїв.