Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Apple скоротила виробництво нових iPhone через низький попит

Особливо різким стало скорочення замовлень iPhone XR
Корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.
Apple скоротила виробництво нових iPhone через низький попит Фото: AFP

Особливо різким стало скорочення замовлень iPhone XR - за даними джерел, компанія урізала плани з виробництва цієї моделі на третину від спочатку запланованих 70 млн пристроїв, повідомляє видання Wall Street Journal.

"Чим більший вибір ви надаєте, тим складніше передбачити, хто купуватиме ці пристрої", - зазначив CEO консалтингової компанії Sequent Learning Networks Стівен Хейнс.

Нагадаємо, що 12 вересня, компанія Apple провела презентацію, на якій представила свої нові продукти. Крім оновленого "розумного" годинника Apple Watch Series 4, компанія показала відразу три нові моделі смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2018 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.