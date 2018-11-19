Apple скоротила виробництво нових iPhone через низький попит

Корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.

Особливо різким стало скорочення замовлень iPhone XR - за даними джерел, компанія урізала плани з виробництва цієї моделі на третину від спочатку запланованих 70 млн пристроїв, повідомляє видання Wall Street Journal.

"Чим більший вибір ви надаєте, тим складніше передбачити, хто купуватиме ці пристрої", - зазначив CEO консалтингової компанії Sequent Learning Networks Стівен Хейнс.

Нагадаємо, що 12 вересня, компанія Apple провела презентацію, на якій представила свої нові продукти. Крім оновленого "розумного" годинника Apple Watch Series 4, компанія показала відразу три нові моделі смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max.