НОВИНИКорпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple скоротила виробництво нових iPhone через низький попит
Особливо різким стало скорочення замовлень iPhone XR
Фото: AFP
Особливо різким стало скорочення замовлень iPhone XR - за даними джерел, компанія урізала плани з виробництва цієї моделі на третину від спочатку запланованих 70 млн пристроїв, повідомляє видання Wall Street Journal.
"Чим більший вибір ви надаєте, тим складніше передбачити, хто купуватиме ці пристрої", - зазначив CEO консалтингової компанії Sequent Learning Networks Стівен Хейнс.
Нагадаємо, що 12 вересня, компанія Apple провела презентацію, на якій представила свої нові продукти. Крім оновленого "розумного" годинника Apple Watch Series 4, компанія показала відразу три нові моделі смартфона - iPhone XS, iPhone ХR і iPhone XS Max.
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19 11 2018 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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