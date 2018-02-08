Вартість компанії Apple офіційно перевищила $1 трлн, - ОНОВЛЕНО
Повідомлялось, що капіталізація американської компанії Apple перевищила 1 трильйон доларів. Це перший випадок в історії, коли вартість компанії склала 13-значне число. Інформацію про це надав вбудований додаток для iPhone через технічну помилку, повідомляє The Independent.
В той же час, акції компанії торгувались за ціною 205,5 доларів на позабіржевому ринку. За розрахунками Bloomberg, якщо ціна акцій перевищить 207,5 доларів, то вартість компанії перевищить 1 трильйон доларів.
Водночас, напередодні стало відомо, що Apple поступилась другим місцем китайській компанії Huawei за кількістю виготовлених смартфонів. Загалом, у другому кварталі 2018 року частка iPhone на ринку нових смартфонів у світі склала 12%, в той час, як лідер, компанії Samsung, виготовляє кожен 5 мобільний телефон.
Оновлення: Вартість американської компанії Apple 2 серпня сягнула трильйона доларів.
Акції Apple торгуватися по $207,5, що означає капіталізацію до трильйона доларів, повідомляє Bloomberg.
Водночас, за кілька хвилин акції знову опустилися до позначки $206,5.
Фото: bloomberg.com
Apple не перша компанія, вартість якої сягнула трильйона доларів: у січні 2007 року китайська нафтова державна компанія Petrochina упродовж дня також коштувала трильйон.
Згодом Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.
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