Вартість компанії Apple офіційно перевищила $1 трлн, - ОНОВЛЕНО

Повідомлялось, що капіталізація американської компанії Apple перевищила 1 трильйон доларів. Це перший випадок в історії, коли вартість компанії склала 13-значне число. Інформацію про це надав вбудований додаток для iPhone через технічну помилку.

Повідомлялось, що капіталізація американської компанії Apple перевищила 1 трильйон доларів. Це перший випадок в історії, коли вартість компанії склала 13-значне число. Інформацію про це надав вбудований додаток для iPhone через технічну помилку, повідомляє The Independent.

В той же час, акції компанії торгувались за ціною 205,5 доларів на позабіржевому ринку. За розрахунками Bloomberg, якщо ціна акцій перевищить 207,5 доларів, то вартість компанії перевищить 1 трильйон доларів.

Водночас, напередодні стало відомо, що Apple поступилась другим місцем китайській компанії Huawei за кількістю виготовлених смартфонів. Загалом, у другому кварталі 2018 року частка iPhone на ринку нових смартфонів у світі склала 12%, в той час, як лідер, компанії Samsung, виготовляє кожен 5 мобільний телефон.

Оновлення: Вартість американської компанії Apple 2 серпня сягнула трильйона доларів.

Акції Apple торгуватися по $207,5, що означає капіталізацію до трильйона доларів, повідомляє Bloomberg.

Водночас, за кілька хвилин акції знову опустилися до позначки $206,5.



Фото: bloomberg.com

Apple не перша компанія, вартість якої сягнула трильйона доларів: у січні 2007 року китайська нафтова державна компанія Petrochina упродовж дня також коштувала трильйон.

Нагадаємо, 21 грудня Apple зізналася TechCrunch, що навмисно занижує швидкість роботи старих айфонів (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone SE) заради продовження терміну їх роботи. Для того, щоб мінімізувати ризики, розробники у кожному оновленні знижують швидкість роботи старих айфонів, щоб їх акумулятори витримували наростаючу навантаження від нових додатків.

Згодом Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.