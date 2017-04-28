БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИApple обговорює з партнерами можливість створення власного сервісу, який би дозволив здійснювати грошові операції за допомогою її мобільних пристроїв, і може представити його вже в поточному роціПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple цьогоріч може представити власну платіжну систему на iPhone
Компанія хоче скласти конкуренцію мобільному додатку Venmo від оператора платіжної системи PayPal
Фото: AFP
За відомостями джерел Recode, представники Apple недавно провели консультації з фінансовими компаніями.
Головною темою була можливість створення сервісу, який би, зокрема, склав конкуренцію мобільному додатку Venmo від оператора платіжної системи PayPal.
Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.
Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.
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