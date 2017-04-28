Apple цьогоріч може представити власну платіжну систему на iPhone Компанія хоче скласти конкуренцію мобільному додатку Venmo від оператора платіжної системи PayPal

Apple обговорює з партнерами можливість створення власного сервісу, який би дозволив здійснювати грошові операції за допомогою її мобільних пристроїв, і може представити його вже в поточному році

Фото: AFP

За відомостями джерел Recode, представники Apple недавно провели консультації з фінансовими компаніями. Головною темою була можливість створення сервісу, який би, зокрема, склав конкуренцію мобільному додатку Venmo від оператора платіжної системи PayPal. Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою. Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.

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