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Apple цьогоріч може представити власну платіжну систему на iPhone

Компанія хоче скласти конкуренцію мобільному додатку Venmo від оператора платіжної системи PayPal
Apple обговорює з партнерами можливість створення власного сервісу, який би дозволив здійснювати грошові операції за допомогою її мобільних пристроїв, і може представити його вже в поточному році
Apple цьогоріч може представити власну платіжну систему на iPhone Фото: AFP

За відомостями джерел Recode, представники Apple недавно провели консультації з фінансовими компаніями.

Головною темою була можливість створення сервісу, який би, зокрема, склав конкуренцію мобільному додатку Venmo від оператора платіжної системи PayPal.

Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.

Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.

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28 04 2017 07:16
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