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Apple втратить 6 мільйонів iPhone Pro через протести на китайському заводі – Bloomberg

Заворушення на ключовому виробничому центрі Apple Inc. у китайському Чженчжоу, найімовірніше, призведуть до недовипуску близько 6 мільйонів одиниць iPhone Pro цього року.
Apple втратить 6 мільйонів iPhone Pro через протести на китайському заводі – Bloomberg Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

"Ситуація на заводі залишається нестабільною, і оцінка втраченого виробництва може змінитися", – сказав співрозмовник на умовах анонімності.

При цьому багато чого буде залежати від того, як швидко тайванська компанія Foxconn Technology Group, яка управляє підприємством, зможе повернути людей на складальні лінії після бурхливих протестів проти COVID-обмежень.

"Якщо карантинні обмеження триватимуть протягом наступних тижнів, виробництво може ще більше скоротитися", – зауважує Bloomberg.

"Кампус у Чженчжоу був зруйнований блокуванням і заворушеннями робітників протягом декількох тижнів після того, як інфекція COVID покинула Foxconn і місцевий уряд намагався стримати спалах. Тисячі співробітників втекли в жовтні через хронічну нестачу продовольства, але їх замінили нові працівники, які повстали проти оплати праці та карантинних заходів", – нагадує агентство.

На заводі Foxconn виробляється переважна більшість iPhone 14 Pro і Pro Max, найбільш затребуваних телефонів Apple у цьому році.

"Ці смартфони преміум-класу заповнили прогалину в падінні попиту на звичайні моделі iPhone 14. Apple знизила загальний план виробництва приблизно до 87 мільйонів одиниць з попереднього прогнозу в 90 мільйонів одиниць", – нагадує видання.

Співрозмовник видання сказав, що Apple і Foxconn збільшили свої оцінки дефіциту виробництва в Чженчжоу за останні два тижні через зростаючі перебої, додавши, що вони очікують, що зможуть заповнити 6 мільйонів одиниць втраченого обсягу виробництва у 2023 році.

Аналітики Morgan Stanley раніше цього місяця оцінили дефіцит моделі iPhone Pro приблизно в 6 мільйонів одиниць у цьому році, хоча це було до спалаху протестів у Чженчжоу минулого тижня.

Apple і Foxconn не відразу відповіли на запити про коментарі.

Нагадаємо, що декілька сотень працівників найбільшого заводу з виробництва iPhone в Китаї затримали на тлі протестів, пов’язаних з умовами праці та жорсткими коронавірусними обмеженнями.

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28 11 2022 11:01
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