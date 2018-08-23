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Apple видалила з App Store додаток для оренди житла в анексованому Криму

Такий крок Apple здійснила через санкції США проти Росії
Компанія Apple видалила з додатку App Store російський додаток "Суточно.ру", який дозволяє орендувати житло в анексованому Криму.
Apple видалила з App Store додаток для оренди житла в анексованому Криму Фото: AFP

"Санкції США проти РФ змусили Apple ретельніше перевіряти вміст російського App Store. Магазин видалив додаток короткострокової оренди житла "Суточно.ру", 20% бронювань якого відбуваються в Криму", - повідомляє російське видання "Коммерсант" з посиланням на представників додатку.

Додаток сервісу бронювання житла було видалено з App Store 17 серпня. Компанія Apple відправила на адресу сервісу лист, у якому пояснила, що програма не може бути представлена в App Store "через антиросійські санкції".

"Магазин не може розміщувати, поширювати і мати справу з додатками і розробниками, пов'язаними з певними країнами, на які США наклало ембарго", - йдеться в листі.

Для того, щоб повернутися в App Store, сервіс може закрити бронювання на півострові через платформу iOS.

Конкуренти "Суточно.ру" роботу в анексованому Криму поки не обмежують, зазначає видання.

Рішення Apple у "Суточно.ру" пов'язують з активною роботою сервісу на території анексованого Криму. На регіон припадає 22,7% всіх бронювань, здійснених через платформу.

У Google Play "Суточно.ру" як і раніше доступний, оскільки "не порушує політики компанії і норм локального законодавства".

Додамо, сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму.
 

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23 08 2018 15:03
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