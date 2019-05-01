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Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу

Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США
3 січня Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу на тлі падіння вартості акцій на 9%.
Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу Фото: itc.ua

Падіння акцій сталося після листа глави Apple Тіма Кука, де той повідомив про зниження прогнозу виручки на перший квартал 2019 року. Кук розповів, що падіння доходів очікується через просідання продажів iPhone в Китаї. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США, інформує 9to5Mac.

Падіння акцій опустило Apple на четверте місце в списку найдорожчих публічних компаній світу. Зараз на першому місці йде Microsoft (747 мільярдів доларів), далі Amazon (733 мільярдів доларів) і Alphabet (713 мільярдів доларів) і тільки потім – Apple (674 мільярдів доларів).

З жовтня 2018 року акції компанії впали на 38%, повідомляєTechCrunch. Причина полягає не тільки в падінні продажів в Китаї, але і на інших ринках – Індії, Росії і Туреччині.

У серпні 2018 року вартість Apple сягнула трильйона доларів.

Також, корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.

 
 
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05 01 2019 12:26
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