Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Apple заблокувала оновлення Telegram через вимоги Роскомнагляду, - Дуров

Користувачі з Росії - це лише 7% від загальної аудиторії Telegram
Засновник Telegram Павло Дуров вважає, що Apple заблокувала оновлення месенджера, оскільки російська влада наказала видалити додаток з магазину App Store.
Apple заблокувала оновлення Telegram через вимоги Роскомнагляду, - Дуров Павло Дуров. Фото: durov/vk.com

"Деякі функції Telegram, наприклад стікери, працюють з помилками на новій версії iOS 11.4, але Apple заборонила Telegram оновлювати всі версії свого додатки для iOS після того як Telegram заблокували в Росії, і російська влада зажадала від Apple видалити Telegram з App Store", - написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що користувачі з Росії - це лише 7% від загальної аудиторії Telegram, але Apple обмежила поновлення для всіх користувачів месенджера у всьому світі.

Зокрема, через це Telegram не зміг повністю відповідати новим правилам обробки персональних даних GDPR, які набрати чинності в Європі в кінці травня.

Як повідомляв iPress.ua, російське відомство Роскомнадзор вимагало від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2018 15:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.