Apple заблокувала оновлення Telegram через вимоги Роскомнагляду, - Дуров

Користувачі з Росії - це лише 7% від загальної аудиторії Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров вважає, що Apple заблокувала оновлення месенджера, оскільки російська влада наказала видалити додаток з магазину App Store.

"Деякі функції Telegram, наприклад стікери, працюють з помилками на новій версії iOS 11.4, але Apple заборонила Telegram оновлювати всі версії свого додатки для iOS після того як Telegram заблокували в Росії, і російська влада зажадала від Apple видалити Telegram з App Store", - написав Дуров у своєму Telegram-каналі.

Він також зазначив, що користувачі з Росії - це лише 7% від загальної аудиторії Telegram, але Apple обмежила поновлення для всіх користувачів месенджера у всьому світі.

Зокрема, через це Telegram не зміг повністю відповідати новим правилам обробки персональних даних GDPR, які набрати чинності в Європі в кінці травня.

Як повідомляв iPress.ua, російське відомство Роскомнадзор вимагало від американської компанії Apple видалити з магазину додатків AppStore заборонений у Росії месенджер Telegram і припинити розсилку його push-повідомлень.