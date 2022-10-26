Apple замінить зарядний пристрій в iPhone на USB-C

Це компанія планує зробити наступного року.

Компанія Apple Inc. змінить зарядний порт у iPhone на USB-C задля дотримання законодавства Євросоюзу.

Про це заявив керівник із маркетингу компанії Грег Джосвіак, передає Bloomberg

Він відмовився уточнити, коли саме iPhone може отримати новий зарядний роз’єм для заміни існуючого – Lightning. Утім, за даними агентства, Apple планує перевести iPhone на USB-C наступного року.

За словами Джосвіака, Apple і ЄС мали суперечки щодо зарядних пристроїв упродовж десяти років. Він нагадав, як європейська влада колись хотіла, щоб Apple впровадила Micro-USB. Водночас Джосвіак вважає, що ні Lightning – нинішній порт для зарядки iPhone – ні нинішній розповсюджений USB-C не були б винайдені, якби це сталося.

Закон набуде чинності у 2024 році. Apple вже перевела свої Mac, багато iPad і аксесуари на USB-C із Lightning та інших роз’ємів.