БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНезабаром на території України повинна запрацювати платіжна система Apple Pay, за допомогою якої можна оплачувати покупки в магазинах з використанням смартфона або смарт-годинника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple запустить в Україні свою платіжну систему
Сервіс дозволить додати банківські карти до Apple Pay
Ілюcтрація: Reuters
Про це повідомляє PaySpace Magazine.
Так, платіжний сервіс Apple Pay може запуститися на українському ринку вже в другому кварталі 2018 року.
Альфа банк запустив в Україні новий цифровий сервіс Alfa Digital, який буде надавати послуги для клієнтів, які хочуть мати доступ до фінансів онлайн і в мобільному додатку.
Даний сервіс дозволить додати банківські карти до Apple Pay після запуску сервісу на місцевому ринку.
Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.
Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.
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