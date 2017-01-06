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Apple запустить в Україні свою платіжну систему

Сервіс дозволить додати банківські карти до Apple Pay
Незабаром на території України повинна запрацювати платіжна система Apple Pay, за допомогою якої можна оплачувати покупки в магазинах з використанням смартфона або смарт-годинника.
Apple запустить в Україні свою платіжну систему Ілюcтрація: Reuters

Про це повідомляє PaySpace Magazine.

Так, платіжний сервіс Apple Pay може запуститися на українському ринку вже в другому кварталі 2018 року.

Альфа банк запустив в Україні новий цифровий сервіс Alfa Digital, який буде надавати послуги для клієнтів, які хочуть мати доступ до фінансів онлайн і в мобільному додатку.

Даний сервіс дозволить додати банківські карти до Apple Pay після запуску сервісу на місцевому ринку.

Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.

Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.

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01 06 2017 06:54
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