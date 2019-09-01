Apple знову скорочує виробництво iPhone останніх моделей

Компанія Apple знову скорочує виробництво останніх моделей своїх смартфонів iPhone.

Виробництво смартфонів зменшується на 10%. У грудні Apple попросила постачальників обмежити випуск компонентів і самих iPhone, повідомляє Nikkei.

Загалом виробництво iPhone може впасти до 40-43 млн у порівнянні з раніше очікуваними 47-48 млн, тобто більш ніж на 20%.

За останніми оцінками виторг Apple в останньому фінансовому кварталі склав близько $84 млрд. Хоча в компанії прогнозували цей показник на рівні $89-93 млрд.

Нагадаємо, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.

У серпні 2018 року вартість Apple сягнула трильйона доларів.

Також, корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.