Apple знову скорочує виробництво iPhone останніх моделей
Виробництво смартфонів зменшується на 10%. У грудні Apple попросила постачальників обмежити випуск компонентів і самих iPhone, повідомляє Nikkei.
Загалом виробництво iPhone може впасти до 40-43 млн у порівнянні з раніше очікуваними 47-48 млн, тобто більш ніж на 20%.
За останніми оцінками виторг Apple в останньому фінансовому кварталі склав близько $84 млрд. Хоча в компанії прогнозували цей показник на рівні $89-93 млрд.
Нагадаємо, Apple випала з трійки найдорожчих компаній світу. Причина – уповільнення економіки країни в 2018 році і її торгові конфлікти з США.
У серпні 2018 року вартість Apple сягнула трильйона доларів.
Також, корпорація Apple Inc. останніми тижнями скоротила замовлення на виробництво усіх трьох новітніх моделей смартфонів (iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR) через низький попит.
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