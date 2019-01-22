Аптеки "Космо" продані Тігіпку

Група "ТАС" Сергія Тігіпка підписала угоду про покупку аптечного бізнесу торгової мережі "Космо".

Про це йдеться на сайті групи, якій належить мережа аптек ТАS, що налічує 114 магазинів, 71 з яких розташовані в Києві. Аптечний бізнес торгової мережі "Космо", підконтрольної інвесткомпанії SigmaBleyzer, налічує 28 аптек у Києві та Київській області.

Угоду буде завершено в першому кварталі 2019 року після одержання дозволу Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, восени 2018 року стало відомо, що SigmaBleyzer має намір продати парфюмерно-косметичні магазини "Космо" дніпропетровської компанії "Стиль Д" (розвиває мережу магазинів Prostor). Аптечний бізнес "Космо" не входив у цю угоду.

Американська SigmaBleyzer через компанію SBF Southeast European Holdings придбала компанію "Суматра ЛТД" у 2007 році. Тоді експерти прогнозували, що фонд вийде з бізнесу через три-чотири роки, продавши "Космо" міжнародному оператору. Однак кілька фінансових криз завадили планам фонду, і зараз покупку мережі розглядають тільки її українські конкуренти.