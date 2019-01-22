Аптеки "Космо" продані Тігіпку
Про це йдеться на сайті групи, якій належить мережа аптек ТАS, що налічує 114 магазинів, 71 з яких розташовані в Києві. Аптечний бізнес торгової мережі "Космо", підконтрольної інвесткомпанії SigmaBleyzer, налічує 28 аптек у Києві та Київській області.
Угоду буде завершено в першому кварталі 2019 року після одержання дозволу Антимонопольного комітету.
Нагадаємо, восени 2018 року стало відомо, що SigmaBleyzer має намір продати парфюмерно-косметичні магазини "Космо" дніпропетровської компанії "Стиль Д" (розвиває мережу магазинів Prostor). Аптечний бізнес "Космо" не входив у цю угоду.
Американська SigmaBleyzer через компанію SBF Southeast European Holdings придбала компанію "Суматра ЛТД" у 2007 році. Тоді експерти прогнозували, що фонд вийде з бізнесу через три-чотири роки, продавши "Космо" міжнародному оператору. Однак кілька фінансових криз завадили планам фонду, і зараз покупку мережі розглядають тільки її українські конкуренти.
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