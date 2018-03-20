АР: бойовики "Ісламської держави" захопили частину Дамаску
Про це повідомляє The Associated Press.
Бойовики ІДІЛ пізно ввечері в понеділок, 19 березня, захопили околицю Дамаска Квадам, яка була залишена незайнятою, оскільки урядові війська зосередилися на військовій операції з повернення контролю над східною Гутою.
У Сирійському центрі з моніторингу прав людини повідомили, що 36 військовослужбовців і проурядових повстанців були вбиті в ході зіткнень за район Квадам.
Захопивши Квадам, ІДІЛ розширила свою присутність в південних кутках сирійської столиці, після утримання протягом багатьох років сусіднього району Хаджр Аль-Асвад та палестинського табору "Ярмук".
Бойовики ІДІЛ у Twitter розповсюдили свою заяву, де повідомляється про захоплення району Квадам.
Квадам перебував під контролем повстанців, поки вони не здали цю територію урядовим силам тиждень тому після тривалої облоги.
Більш як 1000 повстанців разом із сім'ями вирішили залишити околиці на півночі країни замість того, щоб підкоритися уряду.
Нагадаємо, у січні в результаті бомбардування штаб-квартира і командний центр угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) біля міста Аль-шафа в сирійській провінції Дейр-ез-Зор були знищені.
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