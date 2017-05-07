Арабські країни продовжать бойкотувати Катар, - МЗС Саудівської Аравії

При необхідності будуть вжиті додаткові кроки щодо Дохи

За необхідності будуть вжиті додаткові кроки щодо Дохи, заявили глави зовнішньополітичних відомств

Політичні та економічні обмеження щодо Катару збережуться. Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр за підсумками засідання глав МЗС Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну і Єгипту в Каїрі, передає Anadolu.

За його словами, при необхідності будуть вжиті додаткові кроки щодо Дохи.

"Глави МЗС чотирьох арабських держав виступили із спільною заявою, в якій висловлюється жаль у зв'язку з негативною відповіддю Катару, що "свідчить про нехтування і несерйозному підході Дохи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.