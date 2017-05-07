Арабські країни продовжать бойкотувати Катар, - МЗС Саудівської Аравії
Політичні та економічні обмеження щодо Катару збережуться. Про це заявив глава МЗС Саудівської Аравії Аділь аль-Джубейр за підсумками засідання глав МЗС Саудівської Аравії, ОАЕ, Бахрейну і Єгипту в Каїрі, передає Anadolu.
За його словами, при необхідності будуть вжиті додаткові кроки щодо Дохи.
"Глави МЗС чотирьох арабських держав виступили із спільною заявою, в якій висловлюється жаль у зв'язку з негативною відповіддю Катару, що "свідчить про нехтування і несерйозному підході Дохи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Катар передав відповідь на перелік вимог з боку Саудівської Аравії і низки арабських країн на тлі дипломатичної кризи в Перській затоці.
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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