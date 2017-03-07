Арабські країни продовжили термін ультиматуму Катару на 48 годин
Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на спільну заяву чотирьох країн.
Раніше про відповідну пропозицію Кувейту, який виступає посередником в переговорах з Катаром, повідомило кувейтське агентство Kuna. Відзначається, що уряд Кувейту озвучив таку пропозицію після зустрічі еміра Кувейту Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха з главою МЗС Катару Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тані.
Попередній термін, наданий Катару для відповіді на висунуті в червні вимоги, закінчувався 2 липня.
Раніше повідомлялось, що влада Катару не має наміру здавати свої позиції в дипломатичному конфлікті з сусідніми арабськими державами після оголошеного бойкоту.
Нагадаємо, що Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ заявили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, який був звинувачений Арабською коаліцією у підтримці "Ісламської держави" та "Аль-Каїди".
Зокрема, Катар виплатив до мільярда доларів викупу за викрадених в Іраку 26 членів королівської сім'ї та захоплених військових.
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