Арабські країни продовжили термін ультиматуму Катару на 48 годин

Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн і ОАЕ погодилися продовжити на 48 годин термін дії ультиматуму, висунутого Катару

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya з посиланням на спільну заяву чотирьох країн.

Раніше про відповідну пропозицію Кувейту, який виступає посередником в переговорах з Катаром, повідомило кувейтське агентство Kuna. Відзначається, що уряд Кувейту озвучив таку пропозицію після зустрічі еміра Кувейту Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха з главою МЗС Катару Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тані.

Попередній термін, наданий Катару для відповіді на висунуті в червні вимоги, закінчувався 2 липня.

Раніше повідомлялось, що влада Катару не має наміру здавати свої позиції в дипломатичному конфлікті з сусідніми арабськими державами після оголошеного бойкоту.